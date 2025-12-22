Hakan Fidan: SDG'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonunda İsrail Engeli

Hakan Fidan: SDG Entegrasyonunda İsrail Koordinasyonu Şam Görüşmelerinin Önünde Engel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye temasları sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen entegrasyon görüşmelerinin önünde önemli bir engelin bulunduğunu belirtti. Fidan, SDG’nin bazı faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürüttüğüne dikkat çekti.

Görüşmelerin kapsamı ve 3+3 formatı

Fidan, temaslarına ilişkin değerlendirmesinde ev sahipliği için Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya teşekkür ederek, Suriye’nin özgürleştirilmesinden sonra Suriye’ye ziyaret gerçekleştiren ilk dışişleri bakanı olduğunu söyledi. Heyetlerin 3+3 formatı ile çalıştığını; Milli Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nın da heyette bulunduğunu vurguladı. Görüşmelerde bölgesel ve ikili meselelerin, Suriye'nin istikrarının stratejik iş birliğe yakışır şekilde ele alındığını ifade etti.

SDG ile müzakerelerin gidişatı

Bakan Fidan, SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonunda diyalog ve uzlaşmanın önemine işaret ederek, SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını gözlemlediklerini söyledi. Fidan, bunun nedenleri arasında SDG’nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütmesinin bulunduğunu ve bunun Şam’la yapılan görüşmelerde büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

DAEŞ ile mücadele ve uluslararası koalisyon

Fidan, Suriye’nin DAEŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun artık bir üyesi olduğunu, bu alandaki çabaların ileriye taşınması konusunda iş birliği imkanlarını tartıştıklarını kaydetti. Türkiye olarak hem koalisyonla hem ikili ve bölgesel ortaklarla iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

İkili ilişkiler: ticaret, geri dönüş, enerji

İkili ilişkilerde ticaret, mültecilerin onurlu ve gönüllü geri dönüşü, lojistik ve enerji konularının detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Fidan, Suriye yönetiminin Ahmed eş-Şara yönetiminde istikrarı güçlendirmeye çalıştığını ve bunun güvenlik ile ticaret açısından olumlu yansımaları olduğunu aktardı. Türkiye-Suriye sınır ticareti ve bağlantısallığın artmasının bölgesel ekonomik fırsatları güçlendireceğini vurguladı; tekstil başta olmak üzere sektörlerin Suriye pazarında daha sistemli faaliyet göstermesi için adımların görüşüldüğünü ifade etti.

Sezar Yasası ve yeniden yapılandırma

Fidan, son bir yılda önemli ilerleme sağlandığını, Sezar Yasası’nın kaldırılmasının yatırımlar için avantaj yaratacağını söyledi. Bu gelişme nedeniyle Amerikan yönetimine ve özellikle Sayın Trump'a teşekkürlerini iletti ve Suriye halkının bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Gazze: İkinci aşama beklentisi

Miami’de gerçekleştirilen Gazze toplantısına dair Fidan, ABD, Türkiye, Mısır ve Katar olarak bir araya geldiklerini, süreçte gelinen noktayı ve ikinci aşamaya geçişteki hassasiyetleri ele aldıklarını anlattı. ABD’nin Gazze’nin yeniden imarı için sunduğu ön proje çalışmalarının değerlendirildiğini ve kurulların hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Fidan, ikinci aşamanın yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump’ın deklarasyonuyla başlamasını beklediklerini söyledi ve Filistinlilerden oluşan bir yapıya devrin öncelikli olduğunu vurguladı.

