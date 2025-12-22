DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

Hakan Fidan: SDG'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonunda İsrail Engeli

Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinde İsrail ile koordinasyonun Şam görüşmelerinde büyük engel oluşturduğunu, SDG'nin ilerleme niyeti göstermediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:00
Hakan Fidan: SDG'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonunda İsrail Engeli

Hakan Fidan: SDG Entegrasyonunda İsrail Koordinasyonu Şam Görüşmelerinin Önünde Engel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye temasları sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen entegrasyon görüşmelerinin önünde önemli bir engelin bulunduğunu belirtti. Fidan, SDG’nin bazı faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürüttüğüne dikkat çekti.

Görüşmelerin kapsamı ve 3+3 formatı

Fidan, temaslarına ilişkin değerlendirmesinde ev sahipliği için Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya teşekkür ederek, Suriye’nin özgürleştirilmesinden sonra Suriye’ye ziyaret gerçekleştiren ilk dışişleri bakanı olduğunu söyledi. Heyetlerin 3+3 formatı ile çalıştığını; Milli Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nın da heyette bulunduğunu vurguladı. Görüşmelerde bölgesel ve ikili meselelerin, Suriye'nin istikrarının stratejik iş birliğe yakışır şekilde ele alındığını ifade etti.

SDG ile müzakerelerin gidişatı

Bakan Fidan, SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonunda diyalog ve uzlaşmanın önemine işaret ederek, SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını gözlemlediklerini söyledi. Fidan, bunun nedenleri arasında SDG’nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütmesinin bulunduğunu ve bunun Şam’la yapılan görüşmelerde büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

DAEŞ ile mücadele ve uluslararası koalisyon

Fidan, Suriye’nin DAEŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun artık bir üyesi olduğunu, bu alandaki çabaların ileriye taşınması konusunda iş birliği imkanlarını tartıştıklarını kaydetti. Türkiye olarak hem koalisyonla hem ikili ve bölgesel ortaklarla iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

İkili ilişkiler: ticaret, geri dönüş, enerji

İkili ilişkilerde ticaret, mültecilerin onurlu ve gönüllü geri dönüşü, lojistik ve enerji konularının detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Fidan, Suriye yönetiminin Ahmed eş-Şara yönetiminde istikrarı güçlendirmeye çalıştığını ve bunun güvenlik ile ticaret açısından olumlu yansımaları olduğunu aktardı. Türkiye-Suriye sınır ticareti ve bağlantısallığın artmasının bölgesel ekonomik fırsatları güçlendireceğini vurguladı; tekstil başta olmak üzere sektörlerin Suriye pazarında daha sistemli faaliyet göstermesi için adımların görüşüldüğünü ifade etti.

Sezar Yasası ve yeniden yapılandırma

Fidan, son bir yılda önemli ilerleme sağlandığını, Sezar Yasası’nın kaldırılmasının yatırımlar için avantaj yaratacağını söyledi. Bu gelişme nedeniyle Amerikan yönetimine ve özellikle Sayın Trump'a teşekkürlerini iletti ve Suriye halkının bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirtti.

Gazze: İkinci aşama beklentisi

Miami’de gerçekleştirilen Gazze toplantısına dair Fidan, ABD, Türkiye, Mısır ve Katar olarak bir araya geldiklerini, süreçte gelinen noktayı ve ikinci aşamaya geçişteki hassasiyetleri ele aldıklarını anlattı. ABD’nin Gazze’nin yeniden imarı için sunduğu ön proje çalışmalarının değerlendirildiğini ve kurulların hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Fidan, ikinci aşamanın yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump’ın deklarasyonuyla başlamasını beklediklerini söyledi ve Filistinlilerden oluşan bir yapıya devrin öncelikli olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN SDG’NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU SÜRECİNDE İSRAİL ENGELİNE İŞARET...

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN SDG’NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU SÜRECİNDE İSRAİL ENGELİNE İŞARET ETTİ

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN SDG’NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU SÜRECİNDE İSRAİL ENGELİNE İŞARET...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: SDG'nin Suriye Ordusuna Entegrasyonunda İsrail Engeli
2
Hakan Fidan: SDG, Bazı Faaliyetlerini İsrail ile Koordine Ediyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK Toplantısı'na Başkanlık Etti
4
‘Terörsüz Türkiye’ Rapor Yazım Grubu Toplantısı Sona Erdi
5
Hakan Fidan Kasyun Dağı'ndan Şam'ı İzledi
6
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Ortak Rapor İçin Yeni Adım
7
İran Devrim Muhafızları'ndan Çoklu Kentlerde Füze Tatbikatı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi