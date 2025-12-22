DOLAR
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Ortak Rapor İçin Yeni Adım

Terörsüz Türkiye Komisyonu grup başkanvekilleri TBMM'de bir araya gelerek ortak bir rapor hazırlanması kararı aldı; rapor yılbaşına kadar tamamlanıp Ocak ayında Meclis gündemine gelebilir.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:31
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Ortak Rapor İçin Yeni Adım

TBMM'de kritik buluşma

Terörsüz Türkiye Komisyonu Grup Başkanvekilleri toplantısı, TBMM Başkanlığında gerçekleştirildi. Terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılan siyasi partiler daha önce raporlarını TBMM’ye sunmuştu. Toplantı ile bu raporların birleştirilerek ortak bir metin oluşturulması hedefleniyor.

Katılımcı açıklamaları

Toplantı öncesinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve HP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıya ilişkin olarak, "Ayrıntıları konuşmaya başlayacağız. Umarım kısa sürede hallederiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantıya ilişkin olarak, "Müşterek bir rapor hazırlayacağız. Meclise çerçeve bir metin sunacağız. Bütün partilerin katkısı olacak bir ortaklaşma ile çıkarsa çok daha iyi olur. Ancak bu şu demek değil tabi tam birbirine uyumlu olması, tabi herkesin uyumlu olması düşünülemez. Şart değil zaten. Siyasi partiler ayrı ayrı fikirlerini yansıtmaya çalışacaktır" şeklinde konuştu.

Raporun içeriği ve takvimi

Yıldız, raporların çıkacak raporun ekinde sunulacağını belirterek, "Önemli olan müşterek noktalarınızın tespiti ve bunun da meclise sunulup milletvekillerimizin takdirine sunulmasıdır. Burada hazırlanan şey tabii terörsüz Türkiye için çıkılmıştır yola. Bunun sonucunun alınması için de Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırlamış olduğumuz raporda Türk Devleti’nin kırmızı çizgilerinin kuruluş felsefesinin dışında olması zaten düşünülemez. Anayasamızın ilk dört maddesi yine anayasamızdaki 42. madde 66. madde biz tartışmaların dışında düşünüyoruz. Bunlar temel devlet devletin temel direkleridir bunlar tartışılmaz tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenilir ama itibar görmez. Çünkü burada yapılan şey devleti yeniden yapılandırmak değil terör terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır" dedi.

Yıldız ayrıca komisyonun yılbaşına kadar rapor hazırlayabileceğine dikkat çekerek, "Meclise sunulması milletvekillerinin bunu değerlendirmesi kanun teklifi şekline getirilmesi Ocak ayı içerisinde olacaktır. Komisyonun bu durumda uzaması lazım" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye komisyonunda yeni adım

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

