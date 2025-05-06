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104 Yaşındaki Embiye Kadıoğlu Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Bursa'da 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, başarılı bir kalp kapakçığı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 13:45
104 Yaşındaki Embiye Kadıoğlu Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Bursa'da 104 Yaşındaki Kadın Kalp Ameliyatıyla Hayatına Devam Ediyor

Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan kalp kapakçığı ameliyatı ile sağlığına yeniden kavuştu. Hastanın tedavisi için İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Kadıoğlu, nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Muayene ve laboratuvar tetkiklerinin ardından, Kadıoğlu'nun kalbinde aort kapağında kalınlaşma ve daralma tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, hastanın ileri yaşı göz önünde bulundurularak ameliyatın gerçekleştirilmesi kararını verdi.

Başarıyla Gerçekleşen Ameliyat Sonucu Sağlığına Kavuştu

Bursa Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda Embiye Kadıoğlu, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Hakan Erkan, hastasının herhangi bir kronik hastalığının bulunmadığını ve tüm organ sistemlerinin iyi çalıştığını vurgulayarak, "Yaşlılığın getirdiği kireçlenme nedeniyle kalp kapakçığında daralma vardı. Hasta ve yakınları ile riskleri değerlendirerek ameliyata karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir işlem sonunda kalp kapakçığını değiştirdik. Şu anda hastamızı şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz," açıklamasında bulundu.

Embiyenin anestezi uzmanı oğlu Dr. Özcan Kadıoğlu, annesinin bir ay öncesine kadar son derece sağlıklı olduğunu, günlük işlerini rahatlıkla yaptığını belirtti. Anneleri için açık kalp ameliyatının riskli olduğunu düşündüklerini ifade eden Dr. Kadıoğlu, alternatif olarak kapalı kapak değişimi (TAVİ) prosedürünü tercih ettiklerini sözlerine ekledi. Ameliyat sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve annesinin sorun yaşamadan yoğun bakımdan servise çıkarak basit bir iyileşme süreci geçirdiğini belirtti. "Şu an annemin hiçbir sorunu yok, şikayetleri geçti ve kendisini çok iyi hissediyor," diye ekledi.

Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp...

Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatıyla tedavi edildi.

Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp...

Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatıyla tedavi edildi.

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