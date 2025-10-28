Eskişehir'de Kadın Sağlığı Projesi 2 Yılda 312 bin 883 Kişiye Kanser Taraması Sağladı

Eskişehir Valiliği himayesinde, kadınların sağlık bilincini artırmak amacıyla yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 24 Ekim 2023'te başlayan süreçte 2 yıllık dönemde önemli sonuçlar elde edildi. Proje kapsamında kadınların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması hedeflendi.

Projeyle kent genelinde 347 bin 411 kadına ulaşılarak yüzde 100 katılım oranına ulaşılırken, toplamda 312 bin 883 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi.

Uygulanan taramalar şöyle gerçekleşti: 87 bin 638 kadına mamografi ile meme kanseri taraması, 121 bin 116 kadına servikal kanser taraması ve 104 bin 129 kadına kolorektal kanser taraması yapıldı.

Değerlendirme Toplantısı ve Vali Aksoy'un Açıklamaları

Vali Hüseyin Aksoy adına projeyi koordine eden eşi Hülya Aksoy liderliğindeki çalışmanın, kadınların sağlık alanında bilinçlenmelerini sağladığını vurgulandı. Vali Aksoy, proje hakkında düzenlenen 2 yıllık değerlendirme toplantısında projenin 24 Ekim 2023 tarihinde başladığını belirtti.

Aksoy şunları kaydetti: 'Kadınlarımızı bir araya getirmişken onların ihtiyaç duyabileceği birçok konuyu da onlara aktarmak ve onlarla paylaşma ihtiyacı hissettik. Şiddet nedir, kadına yönelik bir şiddet olduğunda nereye, nasıl başvurabilir, bunları anlatıyoruz. Bağımlılıkla ilgili süreçlerin nasıl geliştiği, böyle bir durumla karşılaştığında ne yapılması gerektiği anlatılıyor. Özellikle kadınlarımızı ilgilendiren normal doğum, anne sütünün yararları gibi birçok başlık bu eğitim çalışmasında ortaya konuldu.'

Hedef ve Kapsam

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise projeyle ilde 15 yaş üstü kadınların tümüne ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

