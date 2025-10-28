Eskişehir'de Kadın Sağlığı Projesi 2 Yılda 312 bin 883 Kişiye Kanser Taraması

Eskişehir Valiliği himayesinde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye mamografi, servikal ve kolorektal kanser taraması yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 15:36
Eskişehir'de Kadın Sağlığı Projesi 2 Yılda 312 bin 883 Kişiye Kanser Taraması

Eskişehir'de Kadın Sağlığı Projesi 2 Yılda 312 bin 883 Kişiye Kanser Taraması Sağladı

Eskişehir Valiliği himayesinde, kadınların sağlık bilincini artırmak amacıyla yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 24 Ekim 2023'te başlayan süreçte 2 yıllık dönemde önemli sonuçlar elde edildi. Proje kapsamında kadınların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması hedeflendi.

Projeyle kent genelinde 347 bin 411 kadına ulaşılarak yüzde 100 katılım oranına ulaşılırken, toplamda 312 bin 883 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi.

Uygulanan taramalar şöyle gerçekleşti: 87 bin 638 kadına mamografi ile meme kanseri taraması, 121 bin 116 kadına servikal kanser taraması ve 104 bin 129 kadına kolorektal kanser taraması yapıldı.

Değerlendirme Toplantısı ve Vali Aksoy'un Açıklamaları

Vali Hüseyin Aksoy adına projeyi koordine eden eşi Hülya Aksoy liderliğindeki çalışmanın, kadınların sağlık alanında bilinçlenmelerini sağladığını vurgulandı. Vali Aksoy, proje hakkında düzenlenen 2 yıllık değerlendirme toplantısında projenin 24 Ekim 2023 tarihinde başladığını belirtti.

Aksoy şunları kaydetti: 'Kadınlarımızı bir araya getirmişken onların ihtiyaç duyabileceği birçok konuyu da onlara aktarmak ve onlarla paylaşma ihtiyacı hissettik. Şiddet nedir, kadına yönelik bir şiddet olduğunda nereye, nasıl başvurabilir, bunları anlatıyoruz. Bağımlılıkla ilgili süreçlerin nasıl geliştiği, böyle bir durumla karşılaştığında ne yapılması gerektiği anlatılıyor. Özellikle kadınlarımızı ilgilendiren normal doğum, anne sütünün yararları gibi birçok başlık bu eğitim çalışmasında ortaya konuldu.'

Hedef ve Kapsam

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise projeyle ilde 15 yaş üstü kadınların tümüne ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Eskişehir Valiliğinin himayesinde, kadınların sağlık bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen...

Eskişehir Valiliğinin himayesinde, kadınların sağlık bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde sürdürülen ve 24 Ekim 2023'te başlayan projeyle 2 yıllık dönemde Eskişehir genelinde kadınların sağlık bilinci artırıldı.

Eskişehir Valiliğinin himayesinde, kadınların sağlık bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Kadın Sağlığı Projesi 2 Yılda 312 bin 883 Kişiye Kanser Taraması
2
Pul pul dökülen saç derisini pamuk gibi yapıyor! Geceden sürüp yatın yeter
3
Kış boyu hastalanmamak için bu besinleri tüketin! Grip, nezle yanınıza yaklaşamayacak
4
Antalya'da WSES 2025: 12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi Belek'te Sona Erdi
5
Sevilay Buğaz, Trabzon'da iki kez meme kanserini erken teşhisle yendi
6
Kayseri'de BRCA pozitif 62 yaşındaki kadın akciğer ve meme kanserini yendi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar