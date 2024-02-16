"Ağla ağla içim şişti " diyenler... Sadece içiniz şişse iyi! Bakın durduk yere ağlamak neye yola açıyor

Ağlamak, insanların duygularını dışa vurmanın en doğal yollarından biridir. Ancak bazen ağlamak, vücudumuza ve ruhumuza zarar verebilir. Peki, ağlamak neden olur? Ağlamak vücuda ne gibi etkiler yapar? Ağlamak faydalı mıdır, zararlı mıdır? İşte ağlamakla ilgili bilmeniz gerekenler...

DURDUK YERE AĞLAMAK NEDEN OLUR?

Durduk yere ağlamak, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Depresyon

Depresyon, sürekli mutsuzluk, ilgi kaybı, umutsuzluk, değersizlik, suçluluk gibi duygularla karakterize bir ruh hali bozukluğudur. Depresyon, ağlama eşiğini düşürür ve sebepsiz yere ağlamaya neden olabilir.





Depresyon, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir.

Hormonal Değişiklikler

Hormonlar, vücudun birçok işlevini düzenler ve duygu durumunu etkiler. Hormon seviyelerindeki değişiklikler, ağlama isteğini artırabilir. Örneğin, hamilelik, regl dönemi, menopoz, tiroid hastalıkları gibi durumlarda hormonlar dalgalanabilir.

Stres

Stres, vücudun zorlayıcı veya tehdit edici durumlara verdiği tepkidir. Stres, vücutta kortizol adı verilen bir hormonun salgılanmasına neden olur. Kortizol, kan şekeri, tansiyon, kalp atışı, sindirim, bağışıklık gibi sistemleri olumsuz etkiler. Ayrıca, stres, hücrelerin yaşlanmasını hızlandıran telomerlerin kısalmasına neden olur. Bu da erken yaşlanma, hastalık ve ölüm riskini artırır. Stres, ağlama refleksini tetikleyebilir.





Duygusal Hassasiyet

Bazı insanlar, doğuştan veya sonradan gelişen bir özellik olarak, duygusal olarak daha hassastır. Bu insanlar, empati kurma, duyguları algılama, duygusal tepki verme gibi yetenekleri daha yüksektir. Bu da onların, kendilerine veya başkalarına ait duyguları daha yoğun yaşamalarına ve daha kolay ağlamalarına neden olabilir.

AĞLAMAK VÜCUDA NE GİBİ ETKİLER YAPAR?

Ağlamak, vücut üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilir. Ağlamanın faydaları şunlardır:



* Ağlamak, duygusal stresi azaltır. Ağladığında vücudundaki manganez düzeyi azalır. Manganez birikimi stres ve kaygıya yol açar, o yüzden de ağlamak, duygusal acıyı rahatlatmanın doğal bir yoludur.





* Ağlamak, göz sağlığını korur. Gözyaşları, gözleri nemlendirir, temizler, enfeksiyonlardan korur ve görüşü iyileştirir. Gözyaşları, ayrıca, gözlerdeki lizozim adlı bir enzim sayesinde bakterileri öldürür.

* Ağlamak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ağlamak, vücutta endorfin adı verilen bir hormonun salgılanmasına neden olur. Endorfin, ağrıyı azaltır, mutluluk verir, bağışıklık sistemini destekler.

AĞLAMANIN ZARARLARI NELERDİR?

* Aşırı ağlama, vücudun sıvı dengesini bozabilir ve dehidrasyona neden olabilir. Gözyaşlarındaki tuz, cildin nemini kaybetmesine ve kurumasına sebep olur. Ayrıca gözyaşlarını silmek için kullandığımız peçete veya mendil, cilt bariyerini zedeleyebilir ve tahrişe yol açabilir.,







* Aşırı ağlama, baş ağrısı, yorgunluk, burun tıkanıklığı, göz kızarıklığı, göz şişmesi gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca ağlama sırasında yüz kaslarının gerilmesi, yüzde kırışıklıklara yol açabilir.

* Aşırı ağlama, sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Ağlama, insanların kendilerini zayıf, savunmasız, utanç verici hissetmelerine neden olabilir. Bu da onların, başkalarından uzaklaşmalarına, yalnızlaşmalarına, sosyal destekten mahrum kalmalarına sebep olabilir.

AĞLAMAK FAYDALI MIDIR YOKSA ZARARLI MIDIR?

Ağlamak, vücut için hem faydalı hem de zararlı olabilir. Ağlamanın faydaları, zararlarından daha fazladır. Ancak ağlamanın faydalı olması için, ağlamanın sebebinin farkında olmak, ağlamanın ardından rahatlama hissetmek, ağlamanın sosyal destek sağlamak için bir araç olması gerekmektedir.





Ağlamanın zararlı olması için ise, ağlamanın sürekli, kontrolsüz, sebepsiz, rahatsız edici, utanç verici olması gerekmektedir. Bu durumda, ağlamanın altında yatan bir sağlık sorunu olabileceği düşünülmelidir. Bu nedenle, ağlamak, normal ve sağlıklı bir davranış olarak kabul edilmeli, ancak aşırı ağlama durumunda bir uzmandan yardım alınmalıdır.

