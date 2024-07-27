Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Marmara Depremi’nden bu yana İstanbul’un gündeminden deprem eksik olmadı. 25 yıl geçmesine rağmen, kentsel dönüşümde sınırlı ilerleme kaydedildi. Durum öyle kötü ki, bazı binalar artık deprem olmadan bile çökmekte. Bu bağlamda İBB ve KİPTAŞ, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için yenileme maliyetinin %50-65’lik kısmının İBB tarafından karşılanacağı bir kampanya başlattı.





KİPTAŞ’TAN ALİ KURT İLE RÖPORTAJ

Birgün Gazetesi’nden Semra Kardeşoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile bu yeni kampanya hakkında konuştu. Ali Kurt, İstanbul’da sabit taksitli konut projelerinin de yakında kamuoyuna sunulacağını belirtti.

DÖNÜŞÜM VE MALİ DESTEK PAKETİ

KİPTAŞ’ın bu kampanyası, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için önemli bir destek sunuyor. İstanbul Yenileniyor projesi çerçevesinde, mevcut riskli yapılar yıkılıp yeniden inşa edilecek. Metrekare başına 25-27 bin TL maliyetle yapılan bu dönüşümde, dar gelirli vatandaşların bu bedeli ödemesi oldukça zordu. Bu nedenle, İBB’nin mali destek sağlamasıyla dönüşüm süreci hızlandırıldı. Şu anda 26 bin bağımsız bölüm için uzlaşma sağlandı ve bu sayı 50 bine çıkabilir.

DEPREME HAZIRLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZI

Deprem hazırlıklarında KİPTAŞ’ın geçmişteki performansına kıyasla önemli bir hızlanma yaşandı. Ancak, merkezi yönetimin ve kamu bankalarının finansal desteği olmadan, sürecin hızlandırılması mümkün değil. Ayrıca, İstanbul’daki acil dönüşmesi gereken 1553 binanın varlığı, kentsel dönüşümün ne kadar acil olduğunu gözler önüne seriyor.

MALİ DESTEK KAMPANYASI VE BOŞ YAPI STOKU

KİPTAŞ, mali destek paketi kapsamında konutunu yenileyenlere Bayrampaşa’da geçici konut sağlıyor. Ayrıca, İstanbul’daki boş yapı stokunun kullanılması, kiralık ev fiyatlarının düzenlenmesi ve konut dönüşümüne katkı sağlanması planlanıyor.





BAŞVURULAR VE BÖLGESEL YOĞUNLUKLAR

Kentsel dönüşüm başvuruları en çok E-5 altındaki eski binalardan geliyor. Kadıköy, Bakırköy gibi bölgelerde yoğun başvurular var. Ancak, özellikle Güngören ve Bağcılar gibi bölgelerde uzlaşma sağlamak zor. Bu nedenle, mali destek paketinden en çok bu bölgeler faydalanacak.

KONUT DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCELİKLER VE PLANLAR

Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi zemini zayıf ve deprem riski yüksek bölgeler için acil eylem planları geliştiriliyor. Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy gibi rant sağlamayan bölgeler için ise ada bazlı anlaşmalar öneriliyor.

MALİ DESTEK PAKETİNE BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Mali destek paketine başvuru yapabilmek için, binada %50+1 uzlaşma sağlanmış olması ve hane halkı gelirinin belirli bir seviyenin altında olması gerekiyor. Paket, yenilenecek konutun sadece 80 metrekarelik kısmı için geçerli olup, konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.