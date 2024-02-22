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Baş dönmesi, konuşma bozukluğu, yüzde uyuşma varsa...Özellikle 55 yaş üstüne uyarılar yağdı!

Uzmanlar felç riski taşıyan 55 yaş üstü kişilere önemli uyarılarda bulundu. Baş dönmesi, konuşma bozukluğu, yüzde uyuşma gibi belirtilerin felç habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, felçten korunmak için önemli noktalara değindiler. Peki neden 55 yaş üstü risk grubunda? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 22.02.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 18:35
Baş dönmesi, konuşma bozukluğu, yüzde uyuşma varsa...Özellikle 55 yaş üstüne uyarılar yağdı!

Beynin bir bölümüne giden kan akışının azalması ya da durması sonucu felç ortaya çıkıyor. Felç, dünyada en sık ölüm nedenlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda sakatlık riski de yaratıyor. Peki felçten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Neden 55 yaş üstüne dikkat çekiliyor? Tüm detaylar haberimizde...

FELÇ NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Felç, beynin bir bölümüne giden kan akışının azalması ya da durması sonucu o bölümdeki hücrelerin ölmesiyle oluşan bir durumdur. 

felç

Kan akışının azalması ya da durmasının nedenleri arasında damar tıkanıklığı, damar yırtılması, kanama gibi faktörler vardır. Felç, beynin hangi bölümünü etkilediğine göre farklı belirtiler gösterir.

FELÇ BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Felç belirtileri, beynin hangi bölümünün etkilendiğine göre değişir. Ancak genel olarak şu belirtiler felç işareti olabilir:

• Ani baş dönmesi, denge kaybı, baş ağrısı

• Ani konuşma bozukluğu, konuşulanları anlamama, kekemelik

• Ani yüzde uyuşma, yüzde asimetri, gülümsemede bozukluk

• Ani kol ya da bacakta uyuşma, güçsüzlük, felç

felç nedir

• Ani görme bozukluğu, görme kaybı, çift görme

• Ani bilinç kaybı, bayılma, koma

FELÇTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Felçten korunmak için öncelikle felç riski taşıyan faktörlerden uzak durmak gerekir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

• Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, obezite, hareketsizlik, stres gibi kronik hastalıklar ve yaşam tarzı faktörleri

• Ailede felç öyküsü, ileri yaş, erkek cinsiyet, gebelik, doğum kontrol hapları gibi genetik ve hormonal faktörler

felç nasıl olur

• Felç riski taşıyan kişilerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi, ilaçlarını aksatmaması, sağlıklı beslenmesi, egzersiz yapması, sigara ve alkolden uzak durması, stresten kaçınması gerekir. Ayrıca felç belirtilerini tanımak ve acil müdahale için zaman kaybetmemek de hayati önem taşır.

NEDEN 55 YAŞ ÜSTÜ RİSK GRUBUNDA?

55 yaş üstü kişiler, koronavirüs enfeksiyonundan daha ağır etkilenebilirler. Bunun nedeni, yaşla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması, kronik hastalıkların artması ve vücudun virüse karşı savunma mekanizmalarının azalmasıdır. Ayrıca, 55 yaş üstü kişilerin bazı yaşam tarzı faktörleri de riski artırabilir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

• Sigara içmek, elle sarılmış tütün içmek

• Çok tuzlu yemek

• Çok fazla kırmızı ve işlenmiş et yemek

• Az meyve ve sebze yemek

• Çok daha tehlikeli oranlarda, fazla alkol almak

FELÇ 55 YAŞ ÜSTÜ

Bu faktörler, kalp, damar, akciğer, böbrek gibi organların sağlığını bozarak, koronavirüsün vücutta daha fazla hasar vermesine neden olabilir. Bu nedenle, 55 yaş üstü kişilerin koronavirüsten korunmak için daha dikkatli olmaları, sağlıklı beslenmeleri, egzersiz yapmaları, sigara ve alkolden uzak durmaları, düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve aşı olmaları önerilir.

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