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Beyni fişek gibi açan mucize baharat! Aktarlarda kapış kapış satılıyor

Bu baharatlar zihninizi açıyor! İşte düzenli olarak tüketmeniz gereken baharatlar...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 00:31
Beyni fişek gibi açan mucize baharat! Aktarlarda kapış kapış satılıyor

Mutfaklarımızın vazgeçilmez unsurları olan baharatlar, yemeklere sadece lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından da birçok olumlu etki sunuyor. Bu eşsiz malzemelerden biri olan kişniş tohumu, Asya Pasifik Tropikal Biyotıp dergisinde yapılan bir araştırmaya göre, bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek sindirim sürecini hızlandırabilir. Öte yandan, zencefil, mide hareketliliğini artırma ve bağırsak kramplarını azaltma özellikleriyle sindirim sistemine dost bir baharat olarak öne çıkıyor.

Kimyon, hem bağırsak sağlığını destekleme hem de kalp sağlığını iyileştirme konusunda etkili bir baharat olarak bilinir. Gıda Kalitesi ve Güvenliği dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kimyon besinlerin sindirimini destekleyerek safra üretimini artırabilir. Rezene tohumu ise antioksidan ve antimikrobiyal bileşenleri içererek bağırsak kasılmalarını destekleyebilir. İran Hemşirelik ve Ebelik Araştırma dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, rezene tohumları sindirimi iyileştirerek bağırsaktaki istenmeyen mikroorganizmaları azaltabilir.

zihne iyi gelen baharatlar

Tarçın, kusma, şişkinlik, öksürük gibi birçok durumu iyileştirmesiyle bilinir. Geleceğin Gıdaları dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, tarçın kan akışını hızlandırabilir, sağlıklı sindirimi destekleyebilir ve şişkinliği gidermeye yardımcı olabilir. Kakule, Astım, konjestif sarılık ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarını tedavi etme yeteneğiyle dikkat çeker. Anaeroblar dergisinde yayınlanan bir inceleme, kakulenin gazla savaşmaya ve idrar söktürücü olmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Son olarak, karabiberin içerdiği piperin bileşiği sayesinde sindirimi iyileştirdiği ve besin emilimini artırdığı Beslenme Biyokimyası dergisinde yapılan bir araştırmada ortaya çıktı. Karabiber, bu bileşiği ile daha iyi sindirimi destekleyerek şişkinliği azaltabilir.

Baharatların sadece lezzet katmanın ötesinde, zihinsel sağlığı da olumlu yönde etkilediğine dair birçok bilimsel araştırma bulunmaktadır. Özellikle, kişniş tohumunun içerdiği antibakteriyel özelliklerin, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek zihinsel performansı artırabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, zencefilin mide hareketliliğini artırma özelliği sayesinde beyin fonksiyonlarına olumlu katkıda bulunabileceği ve zihinsel netliği destekleyebileceği gözlemlenmiştir.

Kimyonun kalp sağlığını iyileştirmesi yanı sıra, besinlerin sindirimi ve emilimi için gerekli olan safra üretimini desteklemesi, beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Rezene tohumunun içerdiği antimikrobiyal bileşiklerin, bağırsak sağlığını düzenleyerek zihinsel tazelik ve odaklanma üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir.

Tarçın, içerdiği antioksidanlar sayesinde beyin hücrelerini koruma potansiyeline sahiptir. Kakule de antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle zihinsel sağlığı destekleyebilir. Son olarak, karabiberin içerdiği piperin bileşiği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle, baharatların düzenli tüketimi sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da geliştirmeye katkıda bulunabilir.

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