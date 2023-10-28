Bu belirtilerin farkına varmayanlar kel kalabilir

Saç dökülmesi, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir problem. Genetik faktörler saç dökülmesinin en bilinen nedenlerinden biri; ancak yetersiz beslenme, sık saç boyama işlemleri, yoğun stres gibi çeşitli etkenler de saç kaybına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, saç sağlığınızı korumak ve dökülme sorununu önlemek için yaşam tarzınıza ve bakım rutininize dikkat etmek önemli.

Bununla birlikte, son dönemlerde bir diğer önemli konu da gündeme gelmekte: zoofilik mantar enfeksiyonları. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Necla Eryılmaz, bu enfeksiyonların artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek istiyor.

KALICI SAÇ DÖKÜLMESİNE SEBEP OLABİLEN ZOOFİLİK MANTARLAR





Uzmanlar, zoofilik mantarlardaki artışın, evcil hayvanlarımızla doğrudan ilişkilendirildiğini belirtiyor. Bu mantar türünün özellikle evcil kediler aracılığıyla yayıldığını vurguluyorlar.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Necla Eryılmaz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu tür mantar enfeksiyonları, çocuklar arasında daha yaygın olarak görülüyor, çünkü çocuklar evcil hayvanlarla daha fazla vakit geçiriyorlar."

Eryılmaz, bu tür mantar enfeksiyonlarının ciltte daha sık görülmesine rağmen, saçlı deriye bulaştığında tedavisinin zorlaştığını vurguluyor. "Tedavi geciktiğinde kalıcı saç kaybına yol açabilir. Genellikle hastalar, başlangıçta ciltteki kızarıklığı önemsemeyebilirler, bu nedenle tanı konulması zaman alabilir. Tanı konulduğunda, evcil hayvanın da tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi süreci uzun olabilir. Eğer saç kökleri etkilenirse ve tedavi gecikirse, kalıcı saç kayıplarına neden olabilir. Ne yazık ki tedavi edilmemiş vakalarda, saç ekimi gerekebilen çocuklarımız olduğunu gözlemliyoruz. Geç fark edildiğinde geri dönüşü olmayan kayıplar meydana gelebilir." şeklinde konuştu.

Bu Vakalarla Sıkça Karşılaşıyoruz

Uzmanlar, bu mantar enfeksiyonunun özellikle kediler aracılığıyla daha yaygın olduğunu belirterek bir uyarıda bulunuyorlar:

"Bu mantar enfeksiyonu, özellikle kedilerde daha yaygın olarak görülüyor. Evde kedi besleyenler bu tür enfeksiyonlara daha fazla maruz kalabilirler. Ciltte ilerleyen, kepekli döküntüler gibi belirtiler görüldüğünde, vakit kaybetmeden bir doktora danışılması gerekmekte. Kediler aşılandığı halde bu tür enfeksiyonlara yakalanabilir, bu nedenle 'Benim kedim aşılı, bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket edilmemeli. En ufak bir belirtiye dikkat etmek ve uzmana başvurmak önemli. Bu tür enfeksiyonlar özellikle kediler arasında daha fazla yayıldığı için bazen hastalar, 'Kedim mantar kapmış' diyerek gelmekte. Biz, bu terimi mantarı sevmesek de kullanıyoruz. Evcil hayvanların bakımına dikkat etmek, tüylerindeki değişikliklere karşı duyarlı olmak ve çocuklarda cilt problemleri veya saç kaybı gibi belirtiler görüldüğünde hemen uzman bir hekime başvurmak önemli." şeklinde konuştu.