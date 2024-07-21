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Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Cilt bakımında kullanılan ürünlerin etkinliği kadar, beslenme düzeninin de sağlıklı bir görünümde büyük rol oynadığı artık herkes tarafından biliniyor. Özellikle takviyeler ve doğal gıdalar, cildin daha canlı ve genç görünmesine katkı sağlıyor. Kolajen, bu süreçte önemli bir yer tutarken, bazı besinler adeta bir "yaşlanma karşıtı" etki yaratıyor. İşte cildinizi 10 yaş gençleştirecek besinler ve arı zehrinin cilt bakımındaki rolü hakkında bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:11
Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Kolajen, vücutta doğal olarak bulunan ve bağ dokusunun temel yapı taşlarından biri olan bir proteindir. Bağ dokusu, deri, kemikler, kaslar, kıkırdaklar ve tendonlar gibi yapıları destekler ve güçlendirir. Cildin esnekliğini, sıkılığını ve genç görünümünü koruyabilmesi için kolajenin yeterli seviyede bulunması gerekmektedir. Kolajen eksikliği ise ciltte sarkma, kırışıklık ve yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Cilt sağlığını desteklemek ve kolajen üretimini artırmak için beslenme düzeninde bazı önemli takviyeler ve doğal gıdalar bulunmaktadır. Özellikle C vitamini, çinko ve amino asitler içeren besinler, kolajen üretimini destekler ve cildin daha genç görünmesini sağlar. Örneğin, portakal, kırmızı biber, çilek gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, cildin doğal kolajen üretimini teşvik eder.

CİLT BAKIMINDA ARI ZEHRİNİN ÖNEMİ NEDİR?

arı

Son yıllarda cilt bakımında dikkat çeken bir yenilik ise arı zehri kullanımı. Arı zehri, cilt üzerinde iyileştirici ve yenileyici etkiler yaratabilecek doğal bir bileşendir. Türkiye'nin yerli propolis üreticisi BEE'O, arı zehrini cilt bakım ürünlerinde kullanarak sektörde bir ilke imza atmış durumda. BEE'O'nun kurucusu ve genel müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı zehrinin cilt bakımındaki önemine dair şu açıklamalarda bulundu:

“İnovatif cilt bakım kategorimizde organik non-nano mineral çinko filtre içeren güneş kremlerimiz, arı zehirli sivilce ve yağlanma karşıtı serum gibi tamamen doğal ürünlerimiz bulunuyor. Arı zehrinin cilt üzerindeki olumlu etkilerini kullanarak, cilt bakımında önemli bir adım attık. Bu ürünlerde, arı ürünlerinin yanı sıra doğal bitkisel yağlar, değerli vitaminler, aloe vera, hyaluronik asit ve mineral çinko gibi cilt bakım bileşenlerini de kullanıyoruz.”

BEE'O'nun tanıttığı APIBEAUTY ve APICARE serileri, arı zehrinin cilt bakımındaki potansiyelini ön plana çıkarıyor. Feriye İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda, arı zehirli cilt bakım formülleri ve doğal güneş ürünleri tanıtıldı. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı zehrinin cilt üzerindeki yenileyici etkilerini vurgulayarak, “Bu ürünlerin arka planında büyük bir Ar-Ge çalışması var. Oğlumuza şifa olmasından sonra tüm annelere bu faydayı ulaştırmak hayaliyle yola çıktık ve kozmetik alanında da başarılı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kolajen üretimini destekleyen doğal gıdalar arasında kemik suyu, somon, yumurta beyazı, narenciye meyveleri ve yeşil yapraklı sebzeler yer alıyor. Bu gıdalar, cildin elastikiyetini artıran ve yaşlanma belirtilerini geciktiren besin ögeleri içeriyor. Özellikle, kemik suyu, vücutta doğal kolajen üretimini teşvik ederken, somon gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler de cildin nem dengesini korur.

Cildin parlaması ve genç görünmesi için ayrıca bol su tüketimi, dengeli beslenme ve yeterli uyku da kritik öneme sahiptir. Bu faktörler, cildin genel sağlığını destekleyerek, kolajen üretiminin etkinliğini artırır.

Türkiye’de “home inspection” gibi inovatif uygulamaların yanı sıra, cilt bakımında da doğal ve yenilikçi ürünlerin kullanımı giderek artmaktadır. Arı zehrinin ve kolajen destekli gıdaların cilt üzerindeki olumlu etkileri, bu alandaki gelişmeleri daha da önemli hale getiriyor. Gelecekte, bu tür doğal ve etkili cilt bakım ürünlerinin daha da yaygınlaşması ve sağlıklı yaşam trendlerinin artması bekleniyor.

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