Çocuğunuz ballı süt isterse sakın bu hatayı yapmayın! Meğer onca fayda çöp oluyormuş

Ballı süt, özellikle kış aylarında öksürük, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda sıkça tüketilen bir karışımdır. Bal ve süt, hem lezzetli hem de besleyici olmalarının yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendiren, iltihaplanmayı azaltan, uyku kalitesini artıran ve daha birçok fayda sağlayan besinlerdir. Ancak, ballı sütü yaparken bazı hatalar yaparsanız, bu faydaları kaybedebilirsiniz. Peki ballı sütün faydalarını yok eden hatalar nelerdir? Bu karışımı yaparken nelere dikkat etmelisiniz? İşte merak edilenler…

BALLI SÜT HAZIRLARKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Ballı sütü yaparken yapabileceğiniz bazı hatalar şunlardır:

Sütü Çok Kaynatmak

Sütü çok kaynatmak, sütün içerdiği protein, kalsiyum, fosfor gibi besin öğelerinin kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca, sütün yanmasına ve kötü bir tada sahip olmasına da yol açabilir.





Bu nedenle, sütü kaynatırken kısık ateşte ve sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıtmanız gerekir.

Balı Çok Isıtmak

Balı çok ısıtmak, balın içerdiği enzim, vitamin, mineral gibi besin öğelerinin yok olmasına neden olabilir. Ayrıca, balın yapısında bulunan hidroksimetil furfural (HMF) adlı madde, ısıtıldığında artar ve sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle, balı ısıtmadan veya çok az ısıtarak kullanmanız gerekir.

Balı Sıcak Süte Eklemek

Balı sıcak süte eklemek, balın besin değerini azaltabilir. Çünkü, balın ısıya dayanıklı olmayan enzimleri, sıcak sütün içinde bozulabilir. Ayrıca, balın içerdiği şekerler, sıcak sütün içinde karamelize olabilir ve sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle, balı ılık veya soğuk süte eklemeniz gerekir.





Bal ve Süt Oranını Yanlış Ayarlamak

Bal ve süt oranını yanlış ayarlamak, ballı sütün tadını ve faydasını etkileyebilir. Çok fazla bal kullanmak, ballı sütün çok tatlı olmasına ve kalorisinin artmasına neden olabilir. Çok az bal kullanmak ise, ballı sütün faydalarından yeterince yararlanamamanıza neden olabilir. Bu nedenle, bal ve süt oranını doğru ayarlamak önemlidir. Genel olarak, bir bardak süte bir tatlı kaşığı bal eklemek yeterlidir.

BALLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?



Ballı süt, hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışımdır. Bal ve süt, birçok faydalı besin öğesi içerirler. Ballı sütün faydaları şunlardır:



Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bal, antioksidan, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Süt ise protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko gibi bağışıklık sistemini destekleyen mineraller içerir. Bu sayede, ballı süt, soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon gibi hastalıklara karşı koruma sağlar .

Öksürüğü Keser

Bal, boğazı yumuşatır ve öksürük refleksini azaltır. Süt ise balgam söktürür ve solunum yollarını rahatlatır. Bu sayede, ballı süt, öksürüğü kesmeye ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Uyku Kalitesini Artırır



Bal, beyinde melatonin hormonunun salgılanmasını uyarır. Melatonin, uyku düzenini sağlayan ve uyku kalitesini artıran bir hormondur. Süt ise triptofan adlı bir amino asit içerir. Triptofan, beyinde serotonin adlı mutluluk hormonunun üretimine katkı sağlar. Serotonin, hem ruh halini iyileştirir hem de uykuya dalma süresini kısaltır. Bu sayede, ballı süt, uyku sorunlarına iyi gelir .

Sindirim Sağlığını Korur

Bal, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Süt ise probiyotik özelliğiyle bağırsak florasını düzenler. Bu sayede, ballı süt, sindirim sağlığını korur ve kabızlık, ishal, ülser gibi sorunları önler .

BALLI SÜT NASIL TÜKETİLİR?

Ballı sütü tüketirken şu noktalara dikkat etmelisiniz:



* Ballı sütü, yatmadan önce içmeniz tavsiye edilir. Bu şekilde, ballı sütün uyku kalitesini artırıcı etkisinden daha fazla yararlanabilirsiniz.

* Ballı sütü, günde bir bardak içmeniz yeterlidir. Fazla miktarda ballı süt içmek, kalori alımınızı artırabilir ve kilo alımına neden olabilir.





* Ballı sütü, alerjisi olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir. Bal veya süt alerjisi olan kişiler, ballı süt içmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Ballı süt içtikten sonra kaşıntı, kızarıklık, şişlik, nefes darlığı gibi belirtiler görülürse, kullanmayı bırakmalı ve doktora başvurmalısınız.