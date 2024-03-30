Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin

Kahverengi lekeler kişinin yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak oluşmaktadır. Kişinin sağlık durumu, yaşı, kronik rahatsızlıkları kahvrengi diş lekelerine neden olmaktadır. Uzmanlar tarafından diş hekimleri tarafından kahverengi diş lekelerinin oluşmasındaki önemli faktör sigara olarak görüldü.

Sigarayla beraber kişinin gün içerisinde kişinin güç içerisinde çay ve kahve tüketimi dişte yaşanan lekelere neden olmaktadır. Bunlara ek olarak ise bazı kronik rahatsızlıklarda lekelerin neden olarak görülür.



DİŞLERDEKİ KAHVRENGİ LEKELERİN NEDENİ

-Kahve, çay, kırmızı şarap maddeleriyle fazla tüketilmesinden kaynaklanıyor.

-Demir içeren besinler ve ilaçlar dişlerde kahverengi leke oluşumuna neden olur.

-Florlu gıdaların sık tüketilmesi.



DİŞLERDE OLUŞAN KAHVERENGİ LEKELERİN GİDERİLMESİ

Dişlerdeki kahvrengi lekelerin oluşması kişilerin sosyal hayatıyla doğru orantılıdır. Gülmekten kaçınan ve kendini kötü hissedenler farklı psikolojik sorunları yaşayabilir. Diş fırçalamayla beraber ağız bakım suyu, diş ipi bakterilerden arındırmaktadır. Karbonat, elma sirkesi, hindistan cevizi yağı, portakal kabuğu gibi doğal ürünlerde kahverengi lekeleri giderir.



DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA

-Diş fırçası 45 derecelik bir açıyla tutulmalıdır.

-Fırçalama esnasında diş fırçası ileri-geri hareket ettirilerek yumuşak fırça dokunuşlarıyla fırçalanmalıdır.

-Dişeti ve arkada kalan dişlerin de fırçalanması gerekir.

-Dişlerin fırçalanmasından sonra dil de fırçalanmalıdır.



DİŞ BEYAZLATMA KESİN ÇÖZÜM MÜ?

Diş beyazlatma yöntemi birçok kişi tarafından tercih edilirken bu durumda sonradan oluşabilecek diş lekeleri için herhangi bir faydası yoktur. Diş beyazlatma işlemiyle beraber kahvrengi diş lekerinden kurtulan kişiler düzenli olarak diş fırçalar ve leke oluşumunun hızlandırılmasına engel olur. Dişlerdeki lekelenmelerin ana faktörü ise yeme içme olarak görülür.

