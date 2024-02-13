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Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bunun faydalarını daha önce hiç duymamıştınız! Tam bir vitamin deposu! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:05
Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bedavaya vitamin depolayabilirsiniz! Düzenli tüketen faydalarına inanamıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAM BİR VİTAMİN DEPOSU

Ormanda kendiliğinden yetişen camu camu meyvesinin faydalarına duyanlar inanamıyor. Son dönemlerde sık sık adı geçen camu camu meyvesi Amazon yağmur ormanlarında bataklık alanlarda yetişiyor. C vitamini zengini olan ekşi meyvenin tüketimi ve yemeklere katılması çok kolay olmasa da kurutularak toz haline getirilip birçok besin desteğinin içinde kullanılabiliyor. Tropik meyve Amazon yağmur ormanlarının bataklıklarında büyüyor ve içinde yüksek oranda C vitamini barındırıyor. Meyvenin sağlığa birçok faydası var. Camu camu tozu büyük oranda C vitamini içeriyor ve içinde olan C vitamininin etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilinemiyor. 

camu camu meyvesi faydalar

Vücudun günde en fazla 180 mg C vitaminini koruyabildiği biliniyor. C ve E vitaminleriyle antioksidan almak vücutta serbest radikaller oluşturabiliyor ve antioksidanlarla iyileştirilmesi istenen durumlar daha da kötüye gidebiliyor. Bu sebeple aşırıya kaçmamak gerekiyor. Camu camu meyvelerin kurutularak öğütülüp toz haline getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu tozu smoothie tariflerinize, yoğurtlarınıza, yulaf ezmesi, tahıl ya da granola gibi besinlerin üstüne ekleyebilirsiniz. Ya da su, maden suyu, çayla karıştırıp tüketebilirsiniz. Camu camu içeriği olan meyve suları da vardır. Şekersiz meyve suları saf camu camudan oluşmaz ancak içinde camu camu etken maddesi bulunur. Genel olarak bunları direkt içmek yerine smoothie ya da maden suyuyla karıştırıp içmek öneriliyor. 

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