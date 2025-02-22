Erzurum'da Hekimlere Acil Vaka Yönetimi Eğitimi
Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımında güçlendirecek 'Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze' kursu başladı. Atatürk Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen eğitime katılım oldukça yoğun oldu.
Kurs Detayları ve Katılımcılar
İki gün sürecek olan kurs, ilçe hastanelerinde çalışan hekimler ve mezun olma aşamasındaki öğrencilerden 58 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve ATUDER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, kursun hekimlere önemli bilgiler sunarak onların hasta bakımını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Eğitimin Önemi ve Hedefleri
Prof. Dr. Çakır, eğitimlerin detaylı olacağını belirterek, "Merkezden uzakta çalışan hekimlere, yaşadıkları zorlukların farkında olarak nasıl hasta bakacaklarını anlatmayı hedefliyoruz" Kente termometrelerin eksi 15 dereceyi göstermesine rağmen hekimlerin kursa katılım göstermesi dikkat çekici bir durum olarak dikkat çekti. Çakır, "Onlar, ATUDER bünyesindeki kurslarla yalnız olmadıklarını hissediyorlar" Ayrıca, kurs sekreteri Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, "Bu eğitim, hekimlerin hasta sevk süreçlerini ve hastane imkanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak adına Türkiye'de ilk kez düzenleniyor" Kurs, yarınki eğitimlerle sona erecek. Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sıcaklık ve Katılım
Acil Tıp Eğitiminde Öncü Kuruluş
Kente termometrelerin eksi 15 dereceyi göstermesine rağmen hekimlerin kursa katılım göstermesi dikkat çekici bir durum olarak dikkat çekti. Çakır, "Onlar, ATUDER bünyesindeki kurslarla yalnız olmadıklarını hissediyorlar" Ayrıca, kurs sekreteri Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, "Bu eğitim, hekimlerin hasta sevk süreçlerini ve hastane imkanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak adına Türkiye'de ilk kez düzenleniyor" Kurs, yarınki eğitimlerle sona erecek. Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Ayrıca, kurs sekreteri Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, "Bu eğitim, hekimlerin hasta sevk süreçlerini ve hastane imkanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak adına Türkiye'de ilk kez düzenleniyor" Kurs, yarınki eğitimlerle sona erecek. Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kurs, yarınki eğitimlerle sona erecek.
Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.