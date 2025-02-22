Erzurum'da Hekimlere Acil Vaka Yönetimi Eğitimi

Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımında güçlendirecek 'Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze' kursu başladı. Atatürk Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen eğitime katılım oldukça yoğun oldu.

Kurs Detayları ve Katılımcılar

İki gün sürecek olan kurs, ilçe hastanelerinde çalışan hekimler ve mezun olma aşamasındaki öğrencilerden 58 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve ATUDER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, kursun hekimlere önemli bilgiler sunarak onların hasta bakımını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Eğitimin Önemi ve Hedefleri