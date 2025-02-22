Erzurum'da Hekimlere Acil Vaka Yönetimi Eğitimi

Erzurum'da 'Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze' kursu, hekimlerin hasta bakımında yetkinliklerini artırmak için başladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:44
Erzurum'da Hekimlere Acil Vaka Yönetimi Eğitimi

Erzurum'da Hekimlere Acil Vaka Yönetimi Eğitimi

Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımında güçlendirecek 'Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze' kursu başladı. Atatürk Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen eğitime katılım oldukça yoğun oldu.

Kurs Detayları ve Katılımcılar

İki gün sürecek olan kurs, ilçe hastanelerinde çalışan hekimler ve mezun olma aşamasındaki öğrencilerden 58 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve ATUDER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, kursun hekimlere önemli bilgiler sunarak onların hasta bakımını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Eğitimin Önemi ve Hedefleri

Prof. Dr. Çakır, eğitimlerin detaylı olacağını belirterek, "Merkezden uzakta çalışan hekimlere, yaşadıkları zorlukların farkında olarak nasıl hasta bakacaklarını anlatmayı hedefliyoruz"

Sıcaklık ve Katılım

Kente termometrelerin eksi 15 dereceyi göstermesine rağmen hekimlerin kursa katılım göstermesi dikkat çekici bir durum olarak dikkat çekti. Çakır, "Onlar, ATUDER bünyesindeki kurslarla yalnız olmadıklarını hissediyorlar"

Acil Tıp Eğitiminde Öncü Kuruluş

Ayrıca, kurs sekreteri Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, "Bu eğitim, hekimlerin hasta sevk süreçlerini ve hastane imkanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak adına Türkiye'de ilk kez düzenleniyor"

Kurs, yarınki eğitimlerle sona erecek.

Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi:...

Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi:...

Erzurum'da ilçelerde çalışan hekimleri hasta bakımı yönünde güçlendirecek "Acil Vaka Yönetimi: Periferden Merkeze" kursu başladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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