Her yıl on binlerce kişi bu hastalıktan ölüyor! Akciğerlerde başlıyor: Öksürük ve nefes darlığı varsa...

Akciğer kanserinde en önemli durum erken tanı olurken uzmanlar öksürük diye geçmeyin uyarılarında bulundu. Türkiye'de vatandaşların başına bela olan bu hastalık yılda 1,69 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu savundu.

Gelen haberler üzerine Prof. Dr. Timuçin Çil, genetik faktörlerin ve sigara, alkol, aşırı kilodan oluşan hastalıklara değindi. Bununla beraber rahatsızlıkları sıklıkla devam eden vatandaşların uzman ile görüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

GENETİK BOZUKLUĞU

Sigara kanser yapar sözü herkesin ağzında yer alırken Çil, sigaranın kanser yapmayacağını sigara tüketmeyenlerinde kanser riskinin olduğuna değindi. Genetik bozukluklara dikkat çekerek, kanser olan insanların mutasyon, delesyon ve bunun gibi genetik bozukluklarından ötürü olabileceğini belirtti.





TEDAVİ YÖNTEMİ

Kanser tedavisinde seviyenin ilerlememiş olması durumunda akıllı ilaçlar ve immünoterapinin kullanılmasıyla başarılı olunduğu belirtildi. Hastalığın ilerlemesiyle beraber temel tedavilerde kemoterapiye başvuruda bulunulur.