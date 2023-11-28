Her yıl on binlerce kişi bu hastalıktan ölüyor! Akciğerlerde başlıyor: Öksürük ve nefes darlığı varsa...

Her sene binlerce kişi bu durumdan ötürü hayatını kaybederken büyük risk için uyarılar yapıldı. Erken tanıya değinilirken nefes darlığı ve öksürüğü olanlara uyarılar geldi.

Her yıl on binlerce kişi bu hastalıktan ölüyor! Akciğerlerde başlıyor: Öksürük ve nefes darlığı varsa...
Yayın Tarihi:

Akciğer kanserinde en önemli durum erken tanı olurken uzmanlar öksürük diye geçmeyin uyarılarında bulundu. Türkiye'de vatandaşların başına bela olan bu hastalık yılda 1,69 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu savundu.

Gelen haberler üzerine Prof. Dr. Timuçin Çil, genetik faktörlerin ve sigara, alkol, aşırı kilodan oluşan hastalıklara değindi. Bununla beraber rahatsızlıkları sıklıkla devam eden vatandaşların uzman ile görüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

GENETİK BOZUKLUĞU

Sigara kanser yapar sözü herkesin ağzında yer alırken Çil, sigaranın kanser yapmayacağını sigara tüketmeyenlerinde kanser riskinin olduğuna değindi. Genetik bozukluklara dikkat çekerek, kanser olan insanların mutasyon, delesyon ve bunun gibi genetik bozukluklarından ötürü olabileceğini belirtti.

akciğer kanseri

TEDAVİ YÖNTEMİ

Kanser tedavisinde seviyenin ilerlememiş olması durumunda akıllı ilaçlar ve immünoterapinin kullanılmasıyla başarılı olunduğu belirtildi. Hastalığın ilerlemesiyle beraber temel tedavilerde kemoterapiye başvuruda bulunulur.

Öne Çıkanlar
FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti! FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti!
Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek
81 ildeki kiracılara duyuruldu! Ev sahibinizden bu parayı geri alabilirsiniz 81 ildeki kiracılara duyuruldu! Ev sahibinizden bu parayı geri alabilirsiniz
Çok Okunanlar
Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek Öksürük krizleriniz geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Tek tarifle öksürük şıp diye kesilecek Erkekler hazır olun! Artık siz de hamile kalabileceksiniz Erkekler hazır olun! Artık siz de hamile kalabileceksiniz Gün içinde gözünüz kaşınıyorsa aman dikkat! 15-25 yaş arasını yakalayan hastalık ortaya çıktı Gün içinde gözünüz kaşınıyorsa aman dikkat! 15-25 yaş arasını yakalayan hastalık ortaya çıktı Tarlada bol bol yetişiyor! Her tanesi ömre ömür katıyor Tarlada bol bol yetişiyor! Her tanesi ömre ömür katıyor İlaçları çöpe attıracak doğal antibiyotik: Yüz yıllar önce keşfedilmiş İlaçları çöpe attıracak doğal antibiyotik: Yüz yıllar önce keşfedilmiş