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Kahve içmek için en uygun saat aralığı belli oldu! Uzmanlar, kahve içmek için en doğru zamanı ve 45 dakika kuralını açıkladı!

Kahve, güne zinde başlamak için milyonlarca insanın tercih ettiği bir içecek. Ancak kahve içmenin sağlığa olan etkileri, tüketim şekli ve zamanı ile değişebiliyor. Uzmanlar, kahve içmek için en ideal zamanın ne olduğunu ve 45 dakika kuralını açıkladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:31
Kahve içmek için en uygun saat aralığı belli oldu! Uzmanlar, kahve içmek için en doğru zamanı ve 45 dakika kuralını açıkladı!

Kahve, birçok kişinin güne başlarken veya gün içinde enerji almak için tercih ettiği bir içecek. Ancak kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri, içildiği zaman ve şekline göre değişebilir. Uzmanlar, kahve içmenin inceliklerini, en uygun zamanı ve 45 dakika kuralını açıkladılar. Detaylar haberimizde...

KAHVE İÇMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN NEDİR?

Kahve içmek için en uygun zamanın sabah olduğunu düşünenler yanılıyor.

kahve içmek

Uzmanlar, sabah kahve içmenin vücudun doğal uyanma mekanizmasını bozabileceğini ve kafein toleransını artırabileceğini söylüyor. Sabah kahve içmek yerine, kahve içmek için en ideal zamanın saat 10:00 ile 12:00 arasında olduğunu belirtiyor.

KAHVE İÇMEDEN ÖNCE 45 DAKİKA BEKLEYİN!

Kahve içmeden önce 45 dakika beklemenin sağlığa faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, kahve içmeden önce 45 dakika beklemenin, kafeinin kalsiyum emilimini azaltmasını önlediğini ve kemik sağlığını koruduğunu ifade ediyor. 

kahve içmek hakkında

Ayrıca, kahve içmeden önce 45 dakika beklemenin, kafeinin etkisini artırdığını ve daha uzun süre zinde kalmanızı sağladığını da ekliyor.

KAHVE İÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Kahve içerken sağlığınızı korumak için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar, kahve içerken şeker, krema veya süt gibi ekstra kalorilerden kaçınmanızı, günde 3-4 fincanı geçmemenizi, kahve içtikten sonra bol su tüketmenizi ve kahve içmeyi akşam saatlerine bırakmamanızı tavsiye ediyor. 

ne zaman kahve içilir

Kahve içerken bu ipuçlarını uygulayarak, kahvenin sağlığınıza olan faydalarından daha çok yararlanabilirsiniz.

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