Kalp Hastalarına Soğuk Hava Uyarısı: Prof. Dr. Merih Kutlu Açıklıyor

Soğuk Havanın Kalp Üzerindeki Etkileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, kalp hastalarının soğuk hava ve rüzgardan nasıl etkileneceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kutlu, soğuk hava koşullarında kalp damarlarının büzüşebileceğini belirterek, "Bu durum, sağlıklı bireylerde önemli bir etki yaratmasa da kalp hastalarında artı riskler doğurabilir" dedi.

Kalp Hastalıklarının Önemi

Prof. Dr. Kutlu, dünyada ve Türkiye'de kalp hastalıklarının en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yılda yaklaşık 18 milyon, Türkiye'de ise 200 bin kişinin kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurguladı. "Ne yazık ki bu sayı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle bu günlerde kalp hastaları daha fazla risk altındalar" şeklinde konuştu.

Düşük Sıcaklık ve Kalp Fonksiyonları

Kutlu, düşük sıcaklıkların vücudun ısı dengesini korumak için bazı mekanizmaları devreye soktuğunu anlatarak, "Cilt kan dolaşımı soğuktan etkilenerek büzüşür, bu da kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Kalp hızı ve kan basıncı yükselirken, bu durum kalp hastalarını olumsuz etkileyebilir" dedi. Ayrıca soğuk hava ile birlikte kalp damarlarının daralmasının, da önceden var olan kalp damar tıkanıklığına sahip olan hastalarda göğüs ağrısı gibi anjina belirtilerine yol açabileceğini ekledi.

Bağışıklık ve Enfeksiyon Riski

Prof. Dr. Kutlu, kışın bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve enfeksiyon risklerinin arttığını belirterek, grip ve zatürre aşılarının önemine dikkat çekti. Kalp hastalarının, soğuk algınlığından akciğer hastalıklarına kadar çeşitli enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kış Aylarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalp hastalarının egzersiz yapmalarının önemli olduğunu ancak soğuk havalarda dışarıda uzun süre kalmamaları gerektiğini belirten Kutlu, "Rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin" dedi. Ayrıca, hastaların sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelerinin yanı sıra yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Tansiyon Kontrolü ve İlaç Kullanımı

Tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmalarını ve tansiyon takibini sıklaştırmalarını öneren Kutlu, "Uyku düzeninize dikkat edin. Kış aylarında D vitamini eksikliği yaşanabileceği için takviye alabilirsiniz" diye ekledi. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka doktora başvurması gerektiğinin altını çizen Kutlu, grip ilaçlarının bazı etken maddelerinin kan basıncını yükseltebileceği hususuna dikkat çekti.