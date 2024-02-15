Kas dejenerasyonu felç ediyor! Bu belirti varsa hemen doktora görünün

Kas dejenerasyonu, kas dokusunun yavaş yavaş kaybolması ve işlevini yitirmesi anlamına gelir. Kas dejenerasyonu, erken teşhis ve tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açabilir. Peki, kas dejenerasyonunun erken belirtileri nelerdir? İşte mutlaka bilmeniz gereken 8 belirti!

KAS DEJENERASYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kas dejenerasyonu belirtilerini asla göz ardı etmeyin! İşte 8 uyarıcı işaret:

Kaslarda Zayıflık

Kas dejenerasyonunun en sık ve en belirgin belirtisi, kaslarda zayıflıktır. Kaslarda zayıflık, günlük aktiviteleri yapmakta güçlük, merdiven çıkmada, kalkıp oturmada, eşyaları kaldırmada, yürümede veya koşmada zorlanma gibi şekillerde kendini gösterir. Kaslarda zayıflık, tek bir bölgede veya vücudun tamamında olabilir.





Kaslarda zayıflık, kas dejenerasyonunun yanı sıra, nörolojik, endokrin, romatolojik veya psikiyatrik hastalıkların da belirtisi olabilir.

Kaslarda Ağrı

Kas dejenerasyonu, kaslarda ağrıya da neden olabilir. Kas ağrısı, kaslarda iltihap, yırtılma, gerilme, kanama, enfeksiyon veya tümör gibi durumlarda da görülebilir. Kas ağrısı, genellikle kaslarda hassasiyet, şişlik, kızarıklık veya ısı artışı gibi bulgularla birlikte olur. Kas ağrısı, kas dejenerasyonunun ilerlemiş evrelerinde daha belirgin olabilir.

Kaslarda Sertlik

Kas dejenerasyonu, kaslarda sertlik veya katılık da yaratabilir. Kaslarda sertlik, kasların gevşemesinde zorluk, hareket kısıtlılığı, tutukluk, kasılmalar veya spazmlar gibi şekillerde ortaya çıkabilir. Kaslarda sertlik, kas dejenerasyonunun yanı sıra, miyotonik distrofi, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, felç, tetanoz veya rabdomiyoliz gibi hastalıkların da belirtisi olabilir.





Kaslarda Kramplar

Kas dejenerasyonu, kaslarda kramplara da sebep olabilir. Kas krampları, kasların ani, şiddetli ve istemsiz kasılmasıdır. Kas krampları, genellikle bacaklarda, özellikle de baldır kaslarında görülür. Kas krampları, kas dejenerasyonunun yanı sıra, dehidratasyon, elektrolit dengesizliği, yetersiz kan akışı, aşırı egzersiz, gebelik, böbrek yetmezliği veya diyabet gibi durumlarda da oluşabilir.

Kaslarda Yorgunluk

Kas dejenerasyonu, kaslarda yorgunluğa da yol açabilir. Kas yorgunluğu, kasların normalden daha çabuk yorulması ve performansının düşmesidir. Kas yorgunluğu, kas dejenerasyonunun yanı sıra, anemi, hipotiroidi, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, depresyon, uyku bozuklukları veya enfeksiyonlar gibi durumlarda da görülebilir.

Kaslarda Atrofi

Kas dejenerasyonu, kaslarda atrofiye de neden olabilir. Kas atrofisi, kas dokusunun azalması ve küçülmesidir. Kas atrofisi, kas dejenerasyonunun ilerlemiş evrelerinde daha belirgin olur.





Kas atrofisi, kas dejenerasyonunun yanı sıra, hareketsizlik, felç, sinir hasarı, beslenme bozuklukları, yaşlanma veya steroid kullanımı gibi durumlarda da oluşabilir.

Kaslarda Hipertrofi

Kas dejenerasyonu, bazı durumlarda kaslarda hipertrofiye de yol açabilir. Kas hipertrofisi, kas dokusunun artması ve büyümesidir. Kas hipertrofisi, kas dejenerasyonunun bazı tiplerinde, özellikle de Duchenne ve Becker kas distrofilerinde görülür. Kas hipertrofisi, kas dejenerasyonunun yanı sıra, egzersiz, hormonlar, genetik, ilaçlar veya tümörler gibi durumlarda da oluşabilir.

Kaslarda Seğirme

Kas dejenerasyonu, kaslarda seğirmeye de sebep olabilir. Kas seğirmesi, kas liflerinin istemsiz, kısa ve tekrarlayan kasılmasıdır. Kas seğirmesi, genellikle göz kapağı, yüz, kol veya bacak kaslarında görülür. Kas seğirmesi, kas dejenerasyonunun yanı sıra, stres, yorgunluk, kafein, sigara, alkol, magnezyum eksikliği, sinir hasarı veya ALS gibi durumlarda da oluşabilir.





Kas dejenerasyonu, ciddi bir sağlık sorunudur. Bu hastalığın erken belirtilerini fark etmek ve zamanında tedaviye başlamak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve komplikasyonları önlemek için önemlidir. Eğer sizde veya sevdiklerinizde kas dejenerasyonunun belirtilerinden biri veya birkaçı varsa, vakit kaybetmeden bir doktora başvurun.