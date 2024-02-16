Kilo verdirmede bundan iyisi yok! İster çiğne ister iç! Gören, duyan, bilen onu almaya gidiyor

Sandaloz sakızı, Boswellia ağaçlarının kabuğundan çıkarılan reçine benzeri bir maddedir. Bu sakız, geleneksel tıpta çeşitli sağlık sorunları için kullanılmaktadır. Ancak sandaloz sakızının en ilginç faydası, kilo vermede etkili olmasıdır. Peki sandaloz sakızı nasıl zayıflatıyor? Bu sakızın diğer faydaları nelerdir? İşte merak edilenler…

SANDALOZ SAKIZI NASIL ZAYIFLATIYOR?

Sandaloz sakızı, kilo verme sürecine şu şekilde katkı sağlıyor:

İştahı Baskılar

Sandaloz sakızı, sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissini artırarak iştahı baskılar. Bu da daha az yemek yemenizi ve kalori alımınızı azaltmanızı sağlar.





Metabolizmayı Hızlandırır

Sandaloz sakızı, metabolik hızı artırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca karaciğerde yağ birikimini önleyerek yağ yakımını destekler.

Kan Şekerini Dengeler

Sandaloz sakızı, kan şekerini düzenleyerek insülin direncini azaltır. Bu da tatlı krizlerini önler ve kilo alımını engeller.





Sandaloz sakızının kilo vermenin yanı sıra sağlığa başka faydaları da vardır. Bunlar şunlardır:



Ağrı Kesici

Sandaloz sakızı, iltihaplanmayı azaltarak ve kan akışını artırarak ağrıyı hafifletir. Baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi durumlarda sandaloz sakızı çiğnemek faydalı olabilir.

Solunum Yolu Sağlığı

Sandaloz sakızı, solunum yollarını temizleyerek ve balgam söktürerek astım, bronşit, nezle gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Cilt Sağlığı

Sandaloz sakızı, cildi nemlendirir, sıkılaştırır ve yeniler. Ayrıca ciltteki leke, sivilce, kırışıklık gibi sorunları giderir.





Sindirim Sağlığı

Sandaloz sakızı, sindirim sistemini düzenler, gaz, şişkinlik, kabızlık gibi sorunları önler. Ayrıca mide ve bağırsak ülserlerinin iyileşmesine katkı sağlar.

SANDALOZ SAKIZI NASIL KULLANILIR?

Sandaloz sakızını kilo vermek için şu şekillerde kullanabilirsiniz:



* Günde 2-3 kez, her seferinde 1-2 gram sandaloz sakızı çiğneyebilirsiniz. Sakızı çiğnemeden önce bir bardak su içmek, tokluk hissini artırabilir.

* Sandaloz sakızını toz haline getirerek yoğurt, smoothie veya meyve sularına ekleyebilirsiniz. Günde 3-5 gram arasında tüketebilirsiniz.

* Sandaloz sakızı kapsülleri de mevcuttur. Kapsül kullanmayı tercih ederseniz, ürünün talimatlarına uymanız önemlidir. Günde 2-4 kapsül arasında tüketebilirsiniz.

SANDALOZ SAKIZININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Sandaloz sakızı, genellikle güvenli bir maddedir. Ancak bazı durumlarda yan etkilere neden olabilir. Bunlar şunlardır:



Alerjik Reaksiyonlar

Sandaloz sakızı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaşıntı, kızarıklık, şişlik, kurdeşen, nefes darlığı gibi belirtiler görülürse, kullanmayı bırakmalı ve doktora başvurmalısınız.





Mide Rahatsızlıkları

Sandaloz sakızı, bazı kişilerde mide yanması, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu durumda, dozu azaltmalı veya kullanmayı bırakmalısınız.

Kanama Bozuklukları

Sandaloz sakızı, kanın pıhtılaşmasını engelleyebilir. Bu nedenle, kanama bozukluğu olan kişiler, ameliyat öncesi veya sonrası dönemde veya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler sandaloz sakızı kullanmamalıdır.