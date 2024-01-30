Kokoreç bağımlılarına şok detay! Bu lezzetin bedeli çok ağır olabilir

Bilim adamları, plastik yüzeylerde kesilen kokoreç, kebap ve börek gibi gıdalarda mikroplastik yükünün arttığını ortaya çıkardı. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, bu gıdalarda 100 gramda binlerce mikroplastik parçacığına rastlandığı ortaya çıktı. Mikroplastik nedir ve neden tehlikelidir? Peki plastik yerine ne kullanılmalı? Detaylarda...

MİKROPLASTİK NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?

Mikroplastik, 5 milimetreden küçük boyutlarda olan plastik parçacıklarıdır. Plastik atıkların doğada parçalanması, kozmetik ürünlerde kullanılması, sentetik kumaşlardan çıkan lifler gibi nedenlerle ortaya çıkarlar. Mikroplastikler, su, hava ve toprak yoluyla gıda zincirine girerler.





Hayvanlar ve insanlar tarafından yutulurlar. Mikroplastiklerin insan sağlığına etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı araştırmalar, mikroplastiklerin bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, hormon dengesi ve kanser riski üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir.

MİKROPLASTİKLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI NELERDİR?

Mikroplastiklerin insan sağlığına etkileri konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bazı olası riskler şunlardır:

Sindirim Sistemi

Mikroplastikler, sindirim sisteminde birikerek bağırsak florasını bozabilir, iltihaplanmaya, enfeksiyona ve bağırsak geçirgenliğine neden olabilir.







Bağışıklık Sistemi

Mikroplastikler, bağışıklık sisteminin normal işleyişini engelleyerek alerji, astım, otoimmün hastalıklar ve kansere zemin hazırlayabilir.



Hormon Dengesi

Mikroplastikler, hormon benzeri etkiler gösteren kimyasallar içerebilir. Bu kimyasallar, hormon dengesini bozarak üreme, büyüme, gelişme ve davranış üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Bilişsel Gelişim

Mikroplastikler, beyin dokusuna ulaşarak sinir sisteminde hasara yol açabilir. Bu da bilişsel gelişim bozuklukları, öğrenme güçlüğü, hafıza kaybı ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olabilir.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN NE YAPILMALI?

Gıda güvenliği için plastik yerine ahşap veya metal yüzeylerin kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca, gıdaların pişirilmesi sırasında da plastik kaşıklar, spatulalar, fırın tepsileri gibi malzemelerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.







Gıda güvenliği, insanların yeterli gıdaya ulaşmalarının yanı sıra bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmasını da kapsar. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2018’de alınan kararla, 7 Haziran, “Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak kabul edildi ve insanların gıda güvenliği hakkının temel bir hak olduğunun altı çizildi.