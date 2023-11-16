Saçları kökünden fışkırtmak için en etkin yöntem bulundu! Banyodan sonra 10 dakika saçın tutun yeter

Günümüzde saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin muzdarip olduğu en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Gerek iş hayatı gerek sosyal yaşam stresi özellikle de saçlara yansımaktadır. Ve yaşanan olumsuzluklar saç dökülmesi olarak etkisini gösterebilmektedir. Yaşa bağlı saç dökülmesinin haricinde hormonal değişiklikler, stres, beslenme yetersizliği, ilaçlar, saç bakım ürünlerinin yanlış kullanılması gibi faktörler saç dökülmesine ayrıca sebep olan faktörlerdir. Tedavisi için ise binlerce lira ödeyip sonuç alamayan birey mevcuttur. Aslında doğru kullanımı ile saç dökülmesine birebir iyi gelen bir bitki kullanılmaktadır. Çoğu bireyin bilmediği çok düşük bir gider ile saç dökülmesinin önüne geçmenin en etkin yolu o bitkinin suyudur. Saç dökülmesini azaltmak veya önlemek için biberiye bitkisi tek başına yeterli olmaktadır.

Saç dökülmesini önlemenin ve azaltmanın en etkin doğal yolu Biberiye suyu olarak bilinmektedir. Biberiye bitkisinin kaynatılması ve 5 dakika demlenmeye bırakılması ile elde edilen sıvı biberiye suyu olarak adlandırılmaktadır. Biberiye suyunu sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle banyodan sonra saçınıza uygulayacağınız biberiye suyu ile saç folikülleri uyarılarak saç büyümesi teşvik edilmektedir. Kan dolaşımını hızlandırma özelliğine sahip olan biberiye, saç köklerine oksijen taşıma görevi sağlamaktadır.

Bu sayede ise saç dökülmesinin önüne geçip, saçın daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Biberiye suyu mikrop öldürücü özelliği ile de bilinmektedir. Saç derisindeki enfeksiyonları yok eden karışım, antifrungal ve antibakteriyel özelliğe hakimdir. Bu özellikleri sayesinde ise saç derisindeki birçok deri hastalığını ortadan kaldırmakta ve saç derisinin pH dengesini korumaktadır.

SAÇ BEYAZLAMASI ÇÖZÜMLERİ

Biberiye suyunu hiç bilinmeyen bir fayda ise beyazlama üzerinedir. Saç pigmentlerini koruyan mucizevi bitki rengin solmasını da engellemektedir.





SAÇ DÖKÜLMESİNE ETKİLİ YÖNTEM 'BİBERİYE SUYU'

Taze biberiye yaprağını (eğer ki bulunamazsa kuru biberiye yaprağını) bir tencereye koyup üzerine 1 litre sıcak su ekleyerek ocağı açıyoruz. Kaynamaya başlayan suyun altını kısıp 15-20 dakika kaynatmaya devam ediyoruz. Bu şekilde soğuyan biberiyenin özü, biberiye suyu olarak karşımıza çıkacaktır.

SAÇA UYGULAMA

Biberiye suyunun süzüp bir sprey şişesine ya da bir kaba aktarılması sonrasında şampuanla yıkandıktan sonra saç derinize uygulayıp iyice yedirmeniz gerekmektedir. Saçlarınıza masaj yapıp 10-15 dakika bekleyip durulamanız sonrasında iki üç kullanım ile mucizeye şahit olacaksınız.





Saç dökülmesine karşı Biberiye suyu saçları yıkamadan önce de uygulanabilmektedir. Banyoya girmeden önce saçlarınıza bu karışımı sürüp bir bone ya da havlu yardımı ile sarıp yarım saat boyunca beklemeniz gerekmektedir. Haftada bir- iki kere uygulayacağınız bu işlem sonrasında saç dökülmesini engelleyeceksiniz.

Saç dökülmesine en etkili doğal çözüm olarak kullanılan biberiye suyunu birçok kişi bilmemektedir. Ancak biberiye bitkisine karşı alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için yoğun kullanım öncesinde küçük bir cilt bölgesine uygulama yapmanız gerekmektedir. Saçlara faydası olan biberiye bitkisinin göz ile temasının da zararlı olduğunu bilmelidir.