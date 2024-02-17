Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Sadece süs için kullananlar çok şey kaçırıyor! Tabiat ana bedava ilaç sunmuş! Faydasını duyan toplamaya gidecek

Çam ağaçları, doğanın bize sunduğu en güzel ve en faydalı bitkilerden biridir. Çam ağaçları, hem ormanların hem de bahçelerin süsüdür. Çam ağaçları, hem havayı temizler hem de mis gibi kokar. Ama çam ağaçlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını biliyor muydunuz? Çam ağaçlarının, sağlığımız için çok değerli bir ürünü daha vardır: Çam kozalağı. Peki çam kozalağının faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? Detaylarda...

Yayın Tarihi: 17.02.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:51
Sadece süs için kullananlar çok şey kaçırıyor! Tabiat ana bedava ilaç sunmuş! Faydasını duyan toplamaya gidecek

Çam ağaçları, ormanların güzelliğini ve kokusunu artıran, pikniklerin vazgeçilmezleri arasında yer alan bitkilerdir. Ancak çam ağaçlarının sadece görsel ve estetik değil, sağlık açısından da çok önemli bir ürünü vardır: Çam kozalağı. Çam kozalağı, çam ağaçlarının tohumlarını koruyan, sert ve odunsu bir yapıdır. Peki, çam kozalağının faydaları nelerdir? Çam kozalağı neyde kullanılır? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte bu soruların cevapları...

ÇAM KOZALAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

çam kozalağı

* Çam kozalağının en bilinen faydası, solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesidir. Çam kozalağında bulunan pinen adlı madde, öksürük, bronşit, boğaz ağrısı, nefes darlığı gibi sorunları tedavi edici özelliğe sahiptir. Çam kozalağı şurubu, akciğeri temizler, nefes almada çekilen rahatsızlıkları giderir.

* Çam kozalağı, bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitkidir. İçindeki yağlar, enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı vücudu dirençli hale getirir. Çam kozalağı reçeli, hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar.

* Çam kozalağı, mide hastalıklarına da faydalıdır. Yeni olmaya başlayan kozalaklar, gastrit ve ülser ağrılarını hafifletir. Çam kozalağı suyu, mide sorunlarına yardımcı olur.

* Çam kozalağı, antioksidan bakımından zengin bir bitkidir. Kanı temizlemeye, karaciğerin toksinleri atmasına yardımcı olur. Çam kozalağı pekmezi, kan şekerini düzenler, enerji verir.

* Çam kozalağı, saç ve cilt sağlığı için de kullanılabilir. Çam kozalağı yağı, saçları besler, canlılık verir, kepek oluşumunu önler. Zeytinyağı ile karıştırılan çam kozalağı, ciltteki ölü hücreleri temizler, cildi yumuşatır, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.

çam kozalağı

* Çam kozalağı, doğanın gizli şifası olarak adlandırılan bir bitkidir. Çam kozalağı, farklı şekillerde tüketilerek, birçok hastalığa iyi gelebilir. 

ÇAM KOZALAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Çam kozalağı birçok şekilde tüketilebilmektedir. İşte en etkili tüketim şekilleri:

Çam Kozalağı Şurubu

Çam kozalağı şurubu, solunum yolu hastalıklarına iyi gelen bir şifadır. Çam kozalağı şurubu yapmak için, kozalakları tencereye alın ve bol suda kaynatın. Kozalaklar yumuşadığında suyu süzün. Kozalaktan elde edilen suya bal ekleyin. Bu karışımı kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın. Günde bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Çam Kozalağı Reçeli

Çam kozalağı reçeli, bağışıklık sistemini güçlendiren bir lezzettir. Çam kozalağı reçeli yapmak için, kozalakları yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Bir tencereye kozalakları, suyu ve şekeri koyun. 

çam kozalağı reçeli

Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Reçeli kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın. Kahvaltıda ekmek üzerine sürerek veya sade olarak yiyebilirsiniz.

Çam Kozalağı Pekmezi 

Çam kozalağı pekmezi, kanı temizleyen ve enerji veren bir besindir. Çam kozalağı pekmezi yapmak için, kozalakları yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Bir tencereye kozalakları, suyu ve pekmezi koyun. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Pekmezi kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın. Günde bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

çam kozalağı hakkında

Çam Kozalağı Suyu

Çam kozalağı suyu, mide hastalıklarına iyi gelen bir içecektir. Çam kozalağı suyu yapmak için, kozalakları yıkayın ve bir kabın içine yerleştirin. Üzerine su koyun ve en az 8 saat bekletin. Beklemenin ardından kozalakların içine bir miktar daha su ekleyip yaklaşık yarım saat kaynatın. Sonra çayı süzün ve soğuduğunda için.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Her gün bir bardak içmek cildi güzelleştiriyor! Sadece 3 malzemeli shot tarifi
2
Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor
3
Sadece süs için kullananlar çok şey kaçırıyor! Tabiat ana bedava ilaç sunmuş! Faydasını duyan toplamaya gidecek
4
Diş macunu ve fırçadan daha etkili! Bu yağı kullanan herkes diş doktoruna sadece kontrole gidiyor
5
Üçü bir arada süper üçlü! Hiç bir kanser hücresi barındırmıyor, kemoterapiye meydan okuyor
6
Kolesterolü olanlar, mide ülseri yaşayanlar hemen bu meyvenin peşine düşsün! Şifanız bu kutsal besinde
7
Aranılan antibiyotik bulundu: Ölmez çiçek! Bir tek kendi ölmüyor vücutta ne kadar hastalık, mikrop varsa hepsini öldürüyor!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak