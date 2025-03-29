Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Rize'de Güçlü Bir Birlik Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Rize Mesajı

Rize'de Çaykur Rizespor Kulübü'nün iftar programında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizi başka yerlere çekmeye çalışanlara, ayağımızı tutmaya çalışanlara bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretirsek, birlikte hareket edersek güçlü oluruz," dedi.

Sağlık ve Spor

Memişoğlu, düzenli egzersizin sağlık üzerindeki önemini vurgulayarak, spor ve sağlığın ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti. Bakan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanlarımızı sağlıklı yaşam için teşvik ediyoruz," şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'un Destanı

Memişoğlu, Çaykur Rizespor'un değerlerinin günlük kazançlarla değil, insanlara örnek olacak şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Çaykur Rizespor örnek bir kulüp. Çalışmadan ve üretmeden bir yere gitmemiz mümkün değil," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşk ile çalıştıkları için yorulmadıklarını vurgulayarak, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanından koşuyoruz, koşamayanları dikkate almıyoruz," ifadesini kullandı.

Gelişen Sağlık Hizmetleri

Memişoğlu, sağlık sisteminin dünyada önemli hizmetler sunduğunu belirtti. "Bir senede 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk. Aile hekimliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz," dedi. Ayrıca, Rize'de inşaatı süren Rize Şehir Hastanesi için, "2026 yılında Rizelilere hizmet verecek," müjdesini verdi.

Değerlere Önem Vurgusu

Çaykur Rizespor'un etik değerlere önem verdiğini belirten Memişoğlu, Ramazan ayının bu değerleri hatırlattığını belirterek, "Biz değerlerimizi kaybetmeyeceğiz. Değerlere sahip çıkmak, bir insanı ve toplumu gerçek yapan unsurlardır," şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de Çaykur Rizespor Kulübü tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de Çaykur Rizespor Kulübü tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.