Tarlada bol bol yetişiyor! Her tanesi ömre ömür katıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Bayırköy beldesine giden Vali Şefik Aygöl, üretimi devam eden zeytin bahçesinde incelemelerde bulundu. Üreticiler bu yılki üretim durumunu Vali Aygöl'e bildirerek taleplerini de iletti.

Vali Aygöl, zeytin bahçelerini incerken aynı zamanda hasat yaparken üreticilere ve işleyenlere destek oldu. Köylüler tarafından iyi bir şekilde ağırlanan Vali Aygöl, "Bugün burada zeytin hasadını yaptık. Gerçekten yediğinizde üreticilerin emeklerini görüyorsunuz. Burada denetim yaptık. Tüm üreticilere başarılar diliyorum” dedi.





"Ömrü uzattığı söyleniyor"

Zeytin, Akdeniz mutfağının hemde çoğu kişinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar zeytinin yalnızca lezzet açısından değil sağlık açısından da çok önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Zeytinin ömrünü uzattığı yönünde bilimsel kanıtlar bulunmaktadır.

Zeytin, zengin antioksidan içeriği sayesinde vücudu normalde serbest radikallerden korur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Aynı zamanda kalp sağlığına da oldukça faydalıdır. Zeytinyağı sağlıklı yağlardan biridir ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kalp hastalıklarının önlenmesine etkili bir şekilde katkıda bulunur.

Zeytinin bir diğer faydası da kanserle savaşmaya yardımcı olması olarak söylenir. Zeytin, oleuropein adı verilen bir bileşik sayesinde ise kanser hücrelerinin büyümesini önleyebilmektedir. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri kanser riskini azaltabilir.