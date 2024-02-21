Yaza fit girmek isteyenlere özel 1 haftada 7 kilo verdiren tarif! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

Kilo vermek psikolojik bir olaydır. Elbette yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor ama kendinize güvenmiyorsanız kilo veremezsiniz, kilo verseniz bile aynı kiloyu geri alırsınız. Öncelikle kendinize inanmanız ve ardından doktorun diyet listesine harfiyen uymanız gerekiyor.

Ayran diyeti nedir?

Sadece Ayran içerek veya Ayran açısından zengin besinler yiyerek kilo verebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Aslında ayran diyeti kilo vermenize yardımcı olabilir. Özellikle acil bir şekilde kilo vermeniz gerekiyorsa ve en sevdiğiniz kıyafetleri hızlı bir şekilde almak istiyorsanız bu diyete mutlaka başlamalısınız.





Ayran diyetinde ayran içmenin yanı sıra bol miktarda ayran tüketimi de yer alıyor. Kahvaltıda sadece ayran tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde ayranı düşük kalorili yiyeceklerle birlikte almanız gerekebilir. Ayran diyeti için de aynı şey geçerli. Kendi ayranınızı kendiniz yapmalısınız. Ev yapımı ayran bilindiği üzere sağlıklıdır. Hazır ayran istenilen etkiyi vermeyebilir.

"Ayran diyeti menüsü"

Ayran diyetine başlarken ilk önce hafta planlamanız gerekir. Bir hafta boyunca sürekli kullanırsanız istediğiniz gibi kilo verebiliyorsunuz. Ayran diyetinin ilk günü kahvaltı ve öğle yemeğinde 3 bardak ayran, akşam yemeği sırasında ise 3 bardak ayran, yanın da da ızgara tavuk tüketin. Akşam menüsü için yalnızca bir porsiyon tüketin. Izgara tavuk sevmiyorsanız pişirip de yiyebilirsiniz.

İkinci gün 3 bardak ayran ile başlayın. Öğle yemeğinde iki bardak ayran içmek iyi bir fikirdir. Akşam yemeğinde sadece bir bardak ayran ve bol miktarda meyve yiyin.

Diyetin üçüncü günü sabah ve öğlen iki bardak Ayran içmelisiniz. Akşam yemeğinde tokluğa kadar bir bardak ayran ve meyve tüketmelisiniz.

Dördüncü gün tüm kurallara uyun ve sabah ve öğlen iki bardak Ayran için. Akşam yemeğinde tuzsuz, az yağlı patlamış mısırla birlikte bir bardak ayran için.

Beşinci gün sabah ve öğlen iki bardak ayran, akşam ise tokluğa kadar birer bardak ayran ve doğal maden suyu için.

Altıncı gün sabah ve öğlen 2 bardak ayran, akşam yemeğinde 1 bardak ayran ve bitki çayını tüketin.

Diyetin son günü yedinci günde sabah ve öğle yemeğinde iki bardak ayran, akşam bir bardak ayran ve bol miktarda çorba içmeniz gerekiyor.





Ayran nasıl olmalı?

Bildiğiniz gibi gerekli malzemeler yoğurt, tuz ve sudur. Ancak ayran hazırlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurmalısınız:

İçebiliyorsanız tuzsuz ayran kullanın. Tuzsuz yapamıyorsanız mümkün olduğunca az tuz kullanın.

Yağsız yoğurdu tercih edin. Ancak yağsız yoğurdu sevmiyorsanız az yağlı yoğurdu tercih etmelisiniz.

Diyet yaptığınız için yağ ve tuzu mümkün olduğunca sınırlamaya çalışın.

Başlangıçtan itibaren kendi standartlarınızı belirlerseniz daha sonrasında sorun yaşamazsınız.

"Ayran diyeti menüsüne alternatif besinler"

Ayran diyeti zor bir diyet olarak tanımlanır. Sürekli ayran içmek, daha az yemek aşırı efor sarf etmenize neden olabilir. Bu amaçla çeşitli yiyecekler yiyebilirsiniz. Bu yiyecekler şunlardır:

Salatalık ve domates

Yeşillikler

Kepekli ekmek

Az yağlı pilav

Kızarmış ekmek

Haşlanmış et ve haşlanmış sebzeler

Zeytinyağlı yemek çeşitleri

Kuru meyveler

Ceviz

Yağsız ve az tuzlu peynir

Az yağlı zeytin çeşitleri

Bunlar ayran diyetine ek olarak yenilebilecek besinlerdir. Kahvaltıda yağsız, az tuzlu peynir yiyebilirsiniz. Tam buğday ekmeğinin yanında taze sebze, salatalık ve domates kullanabilirsiniz. Ara öğün olarak taze meyve, kuru meyveler ee kuruyemiş tüketebilirsiniz. Mümkünse akşam yemeğinde pişmiş yiyecekleri tercih etmelisiniz. Zeytinyağlı sebze yemekleri diyet için idealdir.

Ayran diyeti nasıl kilo kaybına yol açar?

Ayran diyeti ile sadece bir haftada 5 kilo verebilirsiniz.

Ancak bu diyete sadece bir hafta boyunca uyulmalıdır. Bir haftadan uzun süre kullanıldığında vücutta olumsuz etki yaratabilir. Ayran diyeti kilo vermenin yanı sıra vücudun temizlenmesine de yardımcı olur. Toksinleri hızlı bir şekilde uzaklaştırır.

Ayran diyeti ayrıca karaciğer için de fayda sağlamaktadır. Aç olsanız bile midenizi rahatsız etmez. Ayran mideye de oldukça faydalıdır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Bir haftada etkili olarak kilo vermek istiyorsanız mutlaka haftalık ayran diyetini uygulayın. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.