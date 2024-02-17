Yaza girmeden dümdüz karna sahip olmak bu kadar basit! Bir kase yoğurdun içine ekleniyor

Karnınızda yağ biriktiğinde bunu aynaya her baktığınızda fark edersiniz. Yediklerinize dikkat etseniz bile göbek yağlarını yakmanız zordur. Ancak doğal tedavilerin yardımıyla vücutta lokal yağ yakımını teşvik edebilirsiniz. Bu yazımızda göbek yağlarını eritmek için bazı doğal tedavileri tanıtacağız.

Göbek yağları nasıl eritilir?

Düzenli ve dengeli yemekler yiyin. Her gün 8-10 bardak kadar su içmeyi unutmayın. Sabah kahvaltısını yapmayı unutmayın. Uzun süre aç kalmamaya özen gösterin. Egzersiz yapın veya yürüyüşe çıkın. Her gün bir bardak bitki çayı tüketin.





YOĞURT KÜRÜ

Yoğurt bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Yoğurt sindirim sisteminizi düzenlemeye destek verdiği için en etkili zayıflama takviyelerinden biridir. Yoğurt tedavisi yağ yakımını teşvik edebilir.

Yoğurt kürünün hazırlanışı;

4 dal maydanozu ve 4 dal dereotunu ince ince doğrayın. 1 limonun suyu ve 250 gram yoğurdu ekleyin, hepsini iyice karıştırın. Gece yatmadan 3 saat önce atıştırmalık olarak alın. Yoğurt tedavisini haftada iki kez düzenli olarak kullanın.

ZENCEFİL KÜRÜ

Zencefil sağlık açısından oldukça faydalıdır ve vücuttaki yağların kısa sürede yakılmasına yardımcı olur. Zencefil Kürü, karın bölgesindeki yağ yakımını destekleyerek lokal olarak yağ yakımına yardımcı olur. Zencefil tedavisi yavaş metabolizmayı harekete geçirir ve sindirim sistemini düzenler. Bu sayede vücutta biriken ödem ve toksinlerin de atılmasını sağlar.

Zencefil kürünün hazırlanışı;

Zencefil, zerdeçal, tarçın tozunu bir bardakta karıştırın. Bir kase yoğurda 1 çay kaşığı zencefil karışımı ekleyin ve yatmadan 3 saat önce bu karışımı tüketin. Haftada iki kez düzenli olarak kullanın.

NANE KÜRÜ

Nane Kürü metabolizmayı hızlandırır, kilo kaybını destekler. Kabızlığı önleme, sindirimi iyileştirme gibi faydaları olduğu için nane terapisini de tercih edebilirsiniz. Nane Kürü vücutta biriken toksinleri ve ödemi atarak lokal yağ yakımına destek olur.

Nane kürünün hazırlanışı;

4 dal taze fesleğen ile 4 dal taze naneyi ince ince 1 limonun suyu ile 250 gram yoğurdu ekleyin, karşımı iyice karıştırın. Yatmadan önce nane tedavisi için. Haftada iki kez düzenli olarak kullanın.