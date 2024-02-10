Yüzyıllar önce de kadınlar bu karışımı kullanıyordu! 8 kat daha hızlı yağ yaktırıyor! Çatır çatır kilolardan kurtulacaksınız

Sirke ve bal karışımı, çok eski yıllardan beri halk arasında yaygın olarak kullanılan doğal bir reçetedir. Sirke, elma, üzüm, nar gibi meyvelerin fermantasyonuyla elde edilen ekşi bir sıvıdır. Bal ise arıların çiçeklerden topladığı nektarın işlenmesiyle oluşan tatlı bir şuruptur. Bu iki besini birlikte tükettiğinizde, sirkenin içerdiği asetik asit, sitrik asit, malik asit gibi organik asitler ile balın içerdiği fruktoz, glikoz, sakkaroz gibi şekerler sayesinde vücudunuz için adeta bir ilaç haline geliyor. Peki sirke ve balın faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır ve tüketilir? İşte detaylar...

SİRKE VE BAL KARIŞIMI NASIL HAZIRLNIR?

Sirke ve bal karışımını hazırlamak için çok basit bir tarif yeterlidir. Malzemeler şunlardır:

* 1 yemek kaşığı elma sirkesi (doğal olanını tercih edin)





* 1 yemek kaşığı bal (katkısız olanını tercih edin)

* 1 su bardağı ılık su

Bu malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımınız hazır. Bu karışımı her sabah aç karnına bir yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Böylece güne sağlıklı ve enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

SİRKE VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Sirke ve bal karışımının faydaları saymakla bitmez. İşte bu karışımın vücudunuza sağlayacağı bazı faydalar:

* Yağ yakıcıdır. Sirke ve bal karışımı, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Sirke, içerdiği asetik asit sayesinde karaciğerde yağ birikimini azaltır ve kan şekerini dengeler. Bal ise içerdiği şekerler sayesinde tatlı ihtiyacını giderir ve kan şekerini dengeler. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sirke ve bal karışımı, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir içecektir. C vitamini, bağışıklık sistemini destekler, hücresel sağlığı korur ve antioksidan etkileriyle serbest radikallere karşı savaşabilir. Antioksidanlar ise hücreleri korur, iltihaplanmayı azaltır ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Bu sayede grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı korunur.





* Sindirimi kolaylaştırır. Sirke ve bal karışımı, lif açısından zengin bir içecektir. Lif, sindirim sistemini destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca sirke ve bal karışımı, mide asidini dengeler ve hazımsızlığı giderir. Sirke, içerdiği asitler sayesinde mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Bal ise içerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve mideyi yatıştırır. Bu sayede sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar .

* Cilt sağlığını korur. Sirke ve bal karışımı, cilt sağlığı için de faydalı bir içecektir. Sirke, içerdiği asitler sayesinde cildi temizler, gözenekleri açar, siyah nokta ve sivilce oluşumunu önler. Bal ise içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi nemlendirir, besler, yeniler ve kırışıklıkları azaltır. Bu sayede cilt daha parlak, pürüzsüz ve genç görünür .

* Kan basıncını dengeler. Sirke ve bal karışımı, kan basıncını dengede tutmaya yardımcı olur. Sirke, içerdiği asetik asit sayesinde kan damarlarını gevşetir, kan akışını kolaylaştırır ve kan basıncını düşürür.





Bal ise içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını korur. Bu sayede hipertansiyon, kalp krizi, felç gibi riskler azalır .

SİRKE VE BAL KARIŞIMI HANGİ DURUMLARDA TÜKETİLMEMELİ?

Bu içeceğin sağlıklı olmasına rağmen bazı durumlarda zararlı olabileceğini unutmayın. İşte sirke ve bal karışımının kullanılmaması gerekilen durumlar:

* Eğer şeker hastasıysanız, bu içeceği doktorunuza danışmadan içmeyin. Çünkü hem sirke hem de bal yüksek miktarda şeker içerir. Bu da kan şekerinizi yükseltebilir. Şeker miktarını azaltmak veya yapay tatlandırıcılar kullanmak gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.





* Eğer mide sorunlarınız varsa, bu içeceği içerken dikkatli olun. Çünkü hem sirke hem de bal asidik bir yapıya sahiptir. Bu da mide asidinizi artırabilir ve mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Mide ağrısı, yanma, ekşime gibi belirtiler yaşarsanız, bu içeceği içmeyi bırakın.

* Eğer alerjiniz varsa, bu içeceğe karşı alerjik tepki verebilirsiniz. Çünkü hem sirke hem de bal alerjen olabilir. Bu yüzden bu içeceği içmeden önce alerji testi yaptırın.