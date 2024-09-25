10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Heyecanı Başladı

10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 10. voleybol turnuvasının açılış maçı heyecan doluydu.

Arkas Spor ile Altekma Karşılaştı

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Setlerin Özeti

Karşılaşmanın ilk setini Altekma 25-21 almayı başardı. Ardından Arkas Spor, peş peşe 25-20 ve 25-19’luk setlerle üstünlüğü ele geçirdi. Sonrasında Altekma, 26-24'lük skorla durumu eşitleyerek 2-2 yaptı. Fakat, Arkas Spor son seti 15-13 kazanarak maçtan galip ayrıldı.

Turnuva Devam Ediyor

Turnuva, yarın saat 14.00'te Arkas Spor ve Ziraat Bankkart’ın mücadelesiyle devam edecek. Turnuva, 27 Eylül Cuma günü saat 16.30’da Altekma ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak olan final maçıyla son bulacak.