Altay, Çoruhlu FK'yı 1-0 Yenerek Düşme Hattından Uzaklaştı

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftada Çoruhlu FK'yı 1-0 yenip puanını 12'ye çıkardı ve 11. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:39
Altay, TFF 3. Lig 4. Grup 13. hafta maçında İzmir derbisinde deplasmanda Çoruhlu FK'yı mağlup ederek ligde kritik bir nefes aldı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve ligde 11. sıraya çıkarak düşme hattından iki basamak uzaklaştı.

Yusuf Şimşek yönetimindeki Altay, gelecek hafta sonu oynanacak Nazilli Belediyespor maçını da kayıpsız geçip orta sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Takım çıkışa geçti

Sezona kötü başlayan ve haftalarca tehlikeli bölgeden çıkamayan Altay, ligdeki son iki karşılaşmayı kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. 12. haftada Eskişehir Anadolu'yu mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından Çoruhlu FK karşısında da zafere ulaşıp üst üste ikinci galibiyetlerini aldı.

Bu iki maçta rakip fileleri iki kez havalandıran Altay, aynı zamanda kalesini gole kapatmayı başardı ve takım, seriyi sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

