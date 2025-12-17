Fatih Karagümrük 0-0 İstanbulspor — Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda golsüz berabere kaldı.
Maç Bilgileri
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
Fatih Karagümrük
11: Kerem Yandal, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp (Jure Balkovec dk. 46), Tresor Doh, Alper Demirol (Berkay Özcan dk. 59), Barış Kalaycı, Daniel Johnson (Datro Fofana dk. 76), Serginho (Ahmet Sivri dk. 46), Andre Gray
Yedekler: Berke Can Evli, Matias Kranevitter, Burhan Ersoy, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
İstanbulspor
11: Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu (Berat Bozkuş dk. 87), Demir Mermerci, İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Enver Cenk Şahin (Türker Yılmaz dk. 87), Ertuğrul Sandıkcı (Fahri Ay dk. 78), Alieu Cham, Mustafa Sol (Soner Salih Yavuz dk. 66)
Yedekler: Alp Arda, Yunus Bahadır, Mustafa Taha Yazıcı, Onuralp Çalışkan, Efe Alikan, Efe Alsancak
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Sarı kartlar: Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar (İstanbulspor)
