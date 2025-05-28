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10 Yaşındaki Karateci Elis Lina Yılmaz'ın Balkan Şampiyonası Hedefi: Madalya

10 yaşındaki milli sporcu Elis Lina Yılmaz, Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edip madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:49
10 Yaşındaki Karateci Elis Lina Yılmaz'ın Balkan Şampiyonası Hedefi: Madalya

Minik Karateci Elis Lina Yılmaz, Balkan Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Tekirdağ'da 5 yıl önce karateye adım atan 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz, bu süre içerisinde kazandığı 15 madalya ile dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz, Karadağ'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almayı hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Antrenörü Alperen Çitak ile 5 yaşında çalışmaya başlayan Yılmaz, hızla kendini geliştirerek birçok organizasyona katıldı. Son iki yılda kentte düzenlenen bölgesel şampiyonalarda ve Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı başarılarla öne çıktı. 10-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli'nde yapılan Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda beşinci olarak, 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.

Elis Lina Yılmaz'ın Hedefleri

Elis Lina Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karatedeki tutkusunu ve azmini vurguladı: "10 yaşındayım. Karateye 5 yaşında başladım. Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Orada da hedefim madalya almak. Başarılarıma yenisini eklemek istiyorum. Şampiyonalarda madalya alınca kendimle çok gurur duyuyorum."

Antrenör Alperen Çitak’tan Destek

Antrenör Alperen Çitak, Yılmaz’ın son iki yılda kaydettiği önemli başarıları aktardı. Çitak, "Yaz spor okulları kapsamında Elis bizim sporcumuz oldu. 3 sene sıkı şekilde çalıştı, kendisini geliştirdi. 2 senedir de yarışmalara katılıyoruz. Son olarak Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası bir turnuvada üçüncü olduk." dedi.

Çitak, sporcunun azmi ve kararlılığı sayesinde Balkan Şampiyonası'ndan madalya ile döneceklerine inandığını belirtti: "Orada olmak, yarışmak ve şehrimize madalya getirmek için canıgönülden mücadele edeceğiz."

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı karatede 15 madalya kazanan, 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz...

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı karatede 15 madalya kazanan, 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı karatede 15 madalya kazanan, 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz...

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı karatede 15 madalya kazanan, 10 yaşındaki Elis Lina Yılmaz, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

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