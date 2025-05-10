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13 Yaşındaki Milli Judocu Kerem Gündoğdu, Balkan Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Kerem Gündoğdu, Bulgaristan'daki Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:02
13 Yaşındaki Milli Judocu Kerem Gündoğdu, Balkan Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Ordu'da judoya dört yıl önce başlayan 13 yaşındaki milli judocu Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Birçok uluslararası başarıya imza atan Gündoğdu, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada 38 kiloda mücadele edecek.

Minikler ve süper minikler kategorilerinde 7 kez il birinciliği, 3 kez bölge birinciliği ve uluslararası turnuvalarda üç kez 3'üncülük elde eden Kerem, artık yıldızlar kategorisine terfi etti. Bu başarılarının ardından, ilk kez Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan Kerem, Yeni Ordu Stadı'ndaki judo salonunda antrenörleri eşliğinde düzenli olarak çalışarak, kariyerine Balkan şampiyonluğu eklemeyi hedefliyor. Kerem Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'da altın madalya kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçük yaşta bu başarıyı elde edecek olmak öz güvenimi artırıyor" dedi.

Şampiyona için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Kerem, Ordu'dan katılacak tek sporcu olduğunu da belirtti. Antrenör Hülya Şenyurt, Kerem'in yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Kerem madalyaları toplamaya başladı, geleceği parlak" ifadelerini kullandı.

Kerem’in ilerleyen yıllarda genç ve büyükler kategorilerinde de başarılı olma hedefi bulunuyor. Bir gün olimpiyat madalyası kazanmayı hayal eden Gündoğdu, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

Ordu'da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan...

Ordu'da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Ordu'da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan...

Ordu'da dört yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki Kerem Gündoğdu, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

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