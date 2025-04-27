16 Yaşındaki Sahranur Turap'ın Hedefi Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu

Ordu'nun Yıldızı Sahranur Turap

Ordulu 16 yaşındaki Sahranur Turap, boksa olan tutkusu ve azmiyle dikkat çekiyor. Üç yıl önce başladığı boksta, ilk yılında üçüncülük, geçen sene ikincilik ve bu yıl Samsun'da gerçekleşen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda ise birincilik elde etti.

Babasıyla Tanıştığı Spor: Boks

Baba Şükrü Turap tarafından boksa yönlendirilen Sahranur, yaklaşık 10 yıl güreşle uğraşmış bir aileden geliyor. Antrenörleriyle birlikte hem Ordu hem de Trabzon'da antrenmanlara devam eden genç sporcu, **eğitim hayatını da** sürdürmekte.

Gelecek Hedefleri

Sahranur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa babasının isteğiyle başladığını ifade etti. Üzerine koyarak çalışmaya devam ettiğini belirten Sahranur, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik hedefinin olduğunu ifade etti. Hayallerine ulaşmak için Trabzon TOHM ve Ordu'daki antrenmanlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Destek Olunmak Önemli

Antrenör Mustafa Genç ve diğer teknik ekip, Sahranur'un başarısının ardındaki azmi takdirle anıyor. Antrenör Batuhan Yeniyol ise, Sahranur'un başlangıçta isteksiz olduğunu ama sonradan gösterdiği çabanın takdire değer olduğunu vurguladı ve bu azim sayesinde uluslararası arenada başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Ringlerdeki Gülümseme

Sahranur'un antrenman süreçlerinde zorluklar yaşadığını ancak ringlerdeki başarılarının gülümseme ile sonuçlandığını belirten Uykur, şampiyonluk hayalinin ulaşacağından emin olduklarını ifade etti. Sahranur, İstiklal Marşı’mızı uluslararası platformlarda okutmak istediğini de ekledi.

Ordu'da üç sene önce boksa başlayan Sahranur Turap, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ordu'da üç sene önce boksa başlayan Sahranur Turap, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için çalışmalarına devam ediyor.