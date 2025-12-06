19 Mayıs Stadyumu Dünya Sıralamasına Giriyor: İnşaat Hızla İlerliyor

Ankara’da yapımı süren 19 Mayıs Stadyumunun inşaatı yoğun bir tempoyla sürüyor. Drone ile kaydedilen son görüntüler, stadyumun çelik çatısının montaj aşamasına geldiğini ve yapısal iskeletin büyük ölçüde tamamlandığını gösteriyor.

Tarihçe ve kapasite

Eski stadyum 2018 yılında yıkılmış; yerine modern, çok amaçlı bir tesis inşa edilmeye başlandı. Yeni stadyum, yaklaşık 50 bin kişilik kapasiteye sahip olacak ve sadece futbol maçları için değil; kongre, kültürel etkinlikler ve farklı spor branşları için de kullanılabilecek.

Çatı ve teknik özellikler

Stadyumun çatı yapısı 17 bin ton ağırlığında olup, dünya çapında tek olma özelliği taşıyor. Toplam 182 bin 984 parçadan oluşan çelik çatı, mühendislik hesaplarına göre dayanıklılık ve güvenliği en üst seviyede sağlamak üzere tasarlandı. Çatı, ODTÜ ve İTÜ tarafından onaylanan statik hesaplara uygun olarak 8 farklı betonarme temele oturtuluyor ve tribün betonarmesine 4 farklı noktadan süper kayıcı mesnetlerle bağlanıyor.

Çok amaçlı kullanım ve birimler

Stadyum tamamlandığında ticari alanlar, mağazalar, restoranlar, müze ve konferans salonları gibi birimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks ve muay thai gibi farklı branşlar için ayrılmış alanlar bulunacak.

Otopark, teknoloji ve uluslararası standartlar

Taraftarların ve sporcuların konforu gözetilerek tasarlanan stadyumda 695 açık ve 460 kapalı otopark kapasitesi planlandı. Zeminin bozulmasını engelleyen teknolojik donanımlar ile tesis, hem güvenli hem de konforlu bir spor ve etkinlik merkezi olarak planlanıyor. Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Ankara’ya çağdaş bir spor ve kültür kompleksi kazandırmanın yanı sıra, uluslararası organizasyonlara uygun bir stat olacak.

Taraftarın görüşleri

Tekin Var (Fenerbahçe taraftarı): "Milli maçların olması tabii ki duygulandırır, heyecanlandırır. Elbette bir emek var, projedir ancak o tesisleri değerlendirirken Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ile bakarım. İlk etapta gören herkes orayı boru yığını olarak görüyor ama inşallah muhteşem bir şey çıkacaktır. Tabii ki proje için biz yetkili insanlar değiliz ama dışarıdan gördükçe inşallah bir an önce tamamlanır diyoruz. Şu anda demir yığını olarak görünüyor. Milli maçlar olduğu zaman da bir heyecan getirecektir"

Burak Silay (Ankaragücü taraftarı): "Stadın Ankara’ya daha önceden yapılması lazımdı. Başkent sonuçta. Koskoca Ankara’da güzel bir stat yoktu. 20 sene önce olması gereken projeyi yeni yeni bitiriyorlar. İnşallah biter ve milli maçlar, Avrupa şampiyonluğu gibi herhangi maçlar olduğunda gidip izlemeyi çok isterim. Daha çabuk ve erken biterse, maçları izlemeyi istiyoruz"

Ahmet Musa Yeşilkaya: "Çok güzel bir gelişme. Faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii görsel açıdan da önemli olacaktır. Bir kere metroya ulaşım kolay. Ulus, Ankara’nın göbeği. Futbol taraftarla var sonuçta. Gençlerbirliği takımını severim, desteklerim. Aynı zamanda Keçiören’de ikamet ediyorum. Keçiörengücü de favori kulüplerimden bir tanesidir. Heyecanlıyız, milli takımımızı destekleriz. Olursa, halktan birisi olarak kendi açımdan çok memnun olurum"

Hayrullah Sırakaya: "Bir an önce tabii Gençlerbirliği’nin ligde kalmasını, Ankaragücü’nün de lige gelmesini istiyoruz. Başkent’e yakışır bir stat. Bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Görsellerde gördüğümüz gibi olacaksa yakışır bir stat, Avrupa standartlarında bir stat. Konum olarak Ankara’nın merkezi, göbeği. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerde. İngiltere’de Wembley Stadyumu’nda olduğu gibi milli takımın kendine has stadı olması lazım. Büyük bir ihtimal Avrupa maçları burada oynanacak. Milli takımımızı canı gönülden destekliyoruz"

İnşaat sürecindeki son aşamalar ve teknik detaylar, 19 Mayıs Stadyumu'nu Ankara için sadece bir spor mekânı değil, aynı zamanda uluslararası etkinliklere uygun çağdaş bir kompleks haline getiriyor.

TAMAMLANDIĞINDA DÜNYA SIRALAMASINA GİRECEK OLAN ANKARA’DA BULUNAN 19 MAYIS STADYUMU’NUN İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR.