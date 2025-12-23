1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyeti — Bilecik 1. Amatör Lig 4. Hafta

1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyetiyle 3 Puanı Aldı
Bilecik 1. Amatör Lig'de 4'üncü hafta tamamlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
A Grubu Öne Çıkanlar
A Grubu'nda liderlik mücadelesi sürüyor. Osmaneli Gençlerbirliğispor 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Grup sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
1969 Bilecik Spor Kulübü 1-0 Gölpazarı Belediyespor — Son dakika golüyle ev sahibi kazandı.
Akpınarspor 1-4 Osmaneli Gençlerbirliğispor — Grup lideri deplasmanda farklı galip geldi.
Cihangazispor 2-0 Gülümbespor
Vitraspor 2-1 Kınıkspor
Bu sonuçlarla puan durumu öne çıkan takımlar: Osmaneli Gençlerbirliğispor 12 puan, Cihangazispor 9 puan, Vitraspor ve 1969 Bilecik Spor Kulübü 6'şar puan.
Ligin 5'inci haftası maç programı: Kınıkspor - Osmaneli Gençlerbirliğispor, Gülümbespor - Vitraspor, Gölpazarı Belediyespor - Cihangazispor ve Akpınarspor - 1969 Bilecik Spor Kulübü.
B Grubu: Karaköyspor Flaş Takım
B Grubu'nda Karaköyspor bu haftayı lider tamamladı. Kendi sahasında Kürespor'u 2-0 yenen Karaköyspor, ligde 3'te 3 yaparak üst sıralara yükseldi.
Diğer sonuçlar:
Bozüyükspor 1-0 Ertuğrulspor
Edebalispor 1-1 Osmanelispor
Bu hafta grupta Pazaryerispor BAY geçti. Puan tablosunda Osmanelispor 7 puan lideri takip eden ekipler ise Pazaryerispor ve Bozüyükspor 6'şar puan ile yer aldı.
Ligin 4'üncü haftası için program: Pazaryerispor - Edebalispor, Kürespor - Bozüyükspor, Osmanelispor - Karaköyspor. Bu haftayı Ertuğrulspor BAY geçecek.
1969 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ