1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyeti — Bilecik 1. Amatör Lig 4. Hafta

1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyetiyle 3 Puanı Aldı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 4'üncü hafta tamamlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

A Grubu Öne Çıkanlar

A Grubu'nda liderlik mücadelesi sürüyor. Osmaneli Gençlerbirliğispor 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Grup sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

1969 Bilecik Spor Kulübü 1-0 Gölpazarı Belediyespor — Son dakika golüyle ev sahibi kazandı.

Akpınarspor 1-4 Osmaneli Gençlerbirliğispor — Grup lideri deplasmanda farklı galip geldi.

Cihangazispor 2-0 Gülümbespor

Vitraspor 2-1 Kınıkspor

Bu sonuçlarla puan durumu öne çıkan takımlar: Osmaneli Gençlerbirliğispor 12 puan, Cihangazispor 9 puan, Vitraspor ve 1969 Bilecik Spor Kulübü 6'şar puan.

Ligin 5'inci haftası maç programı: Kınıkspor - Osmaneli Gençlerbirliğispor, Gülümbespor - Vitraspor, Gölpazarı Belediyespor - Cihangazispor ve Akpınarspor - 1969 Bilecik Spor Kulübü.

B Grubu: Karaköyspor Flaş Takım

B Grubu'nda Karaköyspor bu haftayı lider tamamladı. Kendi sahasında Kürespor'u 2-0 yenen Karaköyspor, ligde 3'te 3 yaparak üst sıralara yükseldi.

Diğer sonuçlar:

Bozüyükspor 1-0 Ertuğrulspor

Edebalispor 1-1 Osmanelispor

Bu hafta grupta Pazaryerispor BAY geçti. Puan tablosunda Osmanelispor 7 puan lideri takip eden ekipler ise Pazaryerispor ve Bozüyükspor 6'şar puan ile yer aldı.

Ligin 4'üncü haftası için program: Pazaryerispor - Edebalispor, Kürespor - Bozüyükspor, Osmanelispor - Karaköyspor. Bu haftayı Ertuğrulspor BAY geçecek.

1969 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ