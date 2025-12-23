DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyeti — Bilecik 1. Amatör Lig 4. Hafta

1969 Bilecik Spor Kulübü son dakika golüyle Gölpazarı Belediyespor'u 1-0 yendi; Osmaneli Gençlerbirliğispor ile Karaköyspor gruplarında liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:57
1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyeti — Bilecik 1. Amatör Lig 4. Hafta

1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyetiyle 3 Puanı Aldı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 4'üncü hafta tamamlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

A Grubu Öne Çıkanlar

A Grubu'nda liderlik mücadelesi sürüyor. Osmaneli Gençlerbirliğispor 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Grup sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

1969 Bilecik Spor Kulübü 1-0 Gölpazarı Belediyespor — Son dakika golüyle ev sahibi kazandı.

Akpınarspor 1-4 Osmaneli Gençlerbirliğispor — Grup lideri deplasmanda farklı galip geldi.

Cihangazispor 2-0 Gülümbespor

Vitraspor 2-1 Kınıkspor

Bu sonuçlarla puan durumu öne çıkan takımlar: Osmaneli Gençlerbirliğispor 12 puan, Cihangazispor 9 puan, Vitraspor ve 1969 Bilecik Spor Kulübü 6'şar puan.

Ligin 5'inci haftası maç programı: Kınıkspor - Osmaneli Gençlerbirliğispor, Gülümbespor - Vitraspor, Gölpazarı Belediyespor - Cihangazispor ve Akpınarspor - 1969 Bilecik Spor Kulübü.

B Grubu: Karaköyspor Flaş Takım

B Grubu'nda Karaköyspor bu haftayı lider tamamladı. Kendi sahasında Kürespor'u 2-0 yenen Karaköyspor, ligde 3'te 3 yaparak üst sıralara yükseldi.

Diğer sonuçlar:

Bozüyükspor 1-0 Ertuğrulspor

Edebalispor 1-1 Osmanelispor

Bu hafta grupta Pazaryerispor BAY geçti. Puan tablosunda Osmanelispor 7 puan lideri takip eden ekipler ise Pazaryerispor ve Bozüyükspor 6'şar puan ile yer aldı.

Ligin 4'üncü haftası için program: Pazaryerispor - Edebalispor, Kürespor - Bozüyükspor, Osmanelispor - Karaköyspor. Bu haftayı Ertuğrulspor BAY geçecek.

1969 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ

1969 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İbrahim Hatipoğlu’ndan Gençlere Kariyer Tavsiyesi — İşte Mühendis 25
2
Hakkâri'de 3x3 Sokak Basketbolu Heyecanı
3
Şehit Cihan Aksan Ortaokulu, Düzce Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonu
4
1969 Bilecik Spor Kulübü Son Dakika Galibiyeti — Bilecik 1. Amatör Lig 4. Hafta
5
Melikgazi Kayseri - Dardanel Çanakkale: 12. Hafta Maçı Taraftara Ücretsiz
6
Aydın'da 1 Yılda 21 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi
7
BFA deplasmanda 11-0'la Bilecik U14'te fırtına

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi