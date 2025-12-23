DOLAR
Hakkâri'de Kurumlar Arası Basketbol Başladı: 7 Takım, 42 Maç

Hakkâri Spor Salonu'nda başlayan Kurumlar Arası Basketbol Müsabakaları, 7 kurumun katılımıyla 2 ay boyunca sürecek ve toplam 42 maça sahne olacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:00
Hakkâri’de Kurumlar Arası Basketbol Müsabakaları Başladı

(İHA) — Hakkâri Spor Salonu’nda start alan organizasyon, kurumlar arası dayanışma ve sportif rekabeti ön plana çıkarıyor.

Turnuva Detayları

Turnuvaya 7 kurum katılıyor ve müsabakalar 2 ay sürecek. Toplam 42 maç oynanacak.

Kupa mücadelesi veren takımların kıyasıya rekabetiyle başlayan karşılaşmalarda, maçların centilmence ve yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. Tribünlerde basketbol severler takımlarına yoğun destek veriyor.

Organizasyonun sonunda dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek.

