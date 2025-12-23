Hakkâri'de Kurumlar Arası Basketbol Başladı: 7 Takım, 42 Maç

Hakkâri’de Kurumlar Arası Basketbol Müsabakaları Başladı
(İHA) — Hakkâri Spor Salonu’nda start alan organizasyon, kurumlar arası dayanışma ve sportif rekabeti ön plana çıkarıyor.
Turnuva Detayları
Turnuvaya 7 kurum katılıyor ve müsabakalar 2 ay sürecek. Toplam 42 maç oynanacak.
Kupa mücadelesi veren takımların kıyasıya rekabetiyle başlayan karşılaşmalarda, maçların centilmence ve yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. Tribünlerde basketbol severler takımlarına yoğun destek veriyor.
Organizasyonun sonunda dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek.
