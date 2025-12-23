Mazıdağı Fosfatspor’da 9 Ayrılık: TFF Bahis Soruşturması

TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında adı geçen 9 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün açıklaması

Kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu başında kulüple sözleşme imzalayan ve soruşturma kapsamında adı paylaşılan futbolcuların karşılıklı anlaşma ile kadrodan çıkarıldığını belirtti. Açıklamada ayrılan oyuncular şöyle sıralandı: Barış Baran, Halil İbrahim Kaya, Serhat Değer, Atakan Şahintürk, Nimet Kayaalp, Salih Akçay, Bayduhan Taşova, Taşkın Kartal ve Sarp Tenim. Kulüp, sözleşmeleri feshedilen futbolculara bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.

Yönetim, oluşan kadro boşluklarını doldurmak için harekete geçti. Ligin devre arasına girilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırmayı planlayan kulüp, eksik mevkileri yeni isimlerle takviye ederek ligin ikinci yarısına daha güçlü ve iddialı dönmeyi hedefliyor.

