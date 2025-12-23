Menemen FK Play-off Hattının 2 Puan Gerisinde

İzmir ekibi ilk yarıyı beraberlikle tamamladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, ligin ilk yarısının son haftasında sahasında 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Zorlu mücadele 2-2 berabere sonuçlandı ve takım bu skorla sezona 26 puanla ara verdi.

Federasyon kararları da Menemen FK’nin morallerini yükseltti. Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla maçlara çıkmadığı gerekçesiyle 18 Aralık’ta küme düşürülen Yeni Malatyaspor karşısında, yarına ertelenen maçtan da hükmen 3 puan alacak.

Bu gelişmeyle Menemen FK’nin puanı 29 olacak ve ekip 8. sıradaki yerini koruyacak. Sarı-lacivertliler, play-off hattıyla aralarındaki farkı 2 puana indirmiş olacak.

Teknik direktör Bilal Kısa yönetimindeki ekip, ikinci yarıda yakalayacakları galibiyet serisiyle sezonu play-off hattında tamamlamayı hedefliyor.

MENEMEN FK, DEVREYE PLAY-OFF HATTININ GERİSİNDE GİRDİ