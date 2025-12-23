DOLAR
İsmet Selekler Spor Kompleksi'nde Kurslar Başladı — Konyaaltı Belediyesi Spora Davet Ediyor

Konyaaltı Belediyesi, İsmet Selekler Spor Kompleksi'nde pilates, yoga, futbol, tenis ve daha birçok branşta kurslara başladı; futbol sahaları için rezervasyon rezervasyon.konyaalti.bel.tr

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:58
İsmet Selekler Spor Kompleksi’nde Kurslar Başladı — Konyaaltı Belediyesi Spora Davet Ediyor

İsmet Selekler Spor Kompleksi’nde Kurslar Başladı

Konyaaltı Belediyesi bünyesine alınan İsmet Selekler Spor Kompleksi (eski Sporland) spor kurslarını başlattı. Modern altyapısı ve geniş branş yelpazesiyle tesis, her yaştan vatandaşı spora çekmeyi hedefliyor.

Kurslar ve branşlar

İsmet Selekler Spor Kompleksi’nde pilates, yoga, futbol, basketbol, tenis, pickleball, judo ve eğitsel oyunlar gibi birçok branşta kurslar düzenlenmeye başlandı. Amaç, kompleksi sporseverlerin buluşma noktası haline getirmek.

Futbol sahalarına online rezervasyon

Kursların yanı sıra komplekste yer alan futbol sahaları da yoğun ilgi görüyor. Sahaları kullanmak isteyen vatandaşlar randevularını rezervasyon.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden alabilecek. Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, bu uygulamayla spor alanlarının daha planlı ve verimli kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kotan’dan tesise davet

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporun toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"İsmet Selekler Spor Kompleksi’nde başlattığımız kurslarla, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin spor ve sağlıklı yaşam imkanlarına daha rahat erişmesini amaçlıyoruz. Konyaaltı’nda sporu teşvik eden, hareketli ve sağlıklı bir yaşam kültürünü hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesi ve yetişkinlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızı hareketli bir yaşama teşvik etmeyi çok önemsiyoruz. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı tesisimize davet ediyoruz"

