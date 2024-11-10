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2024 Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Final Yaptı

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın sezon finali İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Johan Kristoffersson 7. şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:47
2024 Dünya Rallikros Şampiyonası İstanbul'da Final Yaptı

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Sezon Finali İstanbul'da Gerçekleşti

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası, İstanbul'daki 10. etap ile sona erdi. İstanbul Park'ta düzenlenen bu etapta, iki ayaklı eleme, yarı final ve final yarışları yapıldı.

Yarışın Detayları ve Sonuçlar

İlk eleme yarışlarında İsveçli Johan Kristoffersson ve Fin Juha Rytkönen birinci olurken, ikinci elemelerde İrlandalı Patrick O'Donovan ve Norveçli Ole Christian Veiby birinciliği elde etti. Yarı finallerde ise Veiby ve Rytkönen serilerinde liderliği almayı başardı. Final yarışında ise Rytkönen, zorlu bir mücadele sonrasında zaferi elde etti.

Kristoffersson, 7. Kez Şampiyon!

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu Johan Kristoffersson, organizasyondaki 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı. İstanbul'a büyük bir puan avantajıyla gelen Red Bull sporcusu, 9. etapta elde ettiği sonuç ile üst üste 5. ve toplamda 7. zaferini kazandı. Daha önce 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olan İsveçli sürücü, rekorunu genişletti.

Pilotlar Klasmanı

Şampiyonada pilotlar klasmanı şu şekilde tamamlandı:

  • 1. Johan Kristoffersson (İsveç): 240 puan
  • 2. Kevin Hansen (İsveç): 197 puan
  • 3. Ole Christian Veiby (Norveç): 190 puan
  • 4. Timmy Hansen (İsveç): 181 puan
  • 5. Niclas Grönholm (Finlandiya): 177 puan

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) düzenlediği 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası...

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) düzenlediği 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası, İstanbul'daki 10. etapla sona erdi. İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki 10. etapta iki ayaklı eleme, yarı final ve final yarışları gerçekleştirildi. İngiliz Patrick O'Donovan, yarıştı.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) düzenlediği 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası...

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) düzenlediği 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası, İstanbul'daki 10. etapla sona erdi. İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki 10. etapta iki ayaklı eleme, yarı final ve final yarışları gerçekleştirildi. İngiliz Patrick O'Donovan, yarıştı.

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