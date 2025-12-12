Antalyaspor - Galatasaray: 59. Randevu | Trendyol Süper Lig

Maç Önizlemesi: Antalyaspor - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 36 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puanla 13. sırada bulunuyor.

58 Karşılaşma Geride Kaldı, 59. Randevu

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 58 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 37 galibiyet, Antalyaspor 7 galibiyet alırken, 14 karşılaşma berabere sona erdi. Gol sayılarında Galatasaray 115, Antalyaspor 49 gol kaydetti. Geçen sezon oynanan iki karşılaşma 3-0 ve 4-0 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Antalyaspor'a 18 Maçtır Kaybetmiyor

Son mağlubiyetini 16 Nisan 2016'da 4-2 ile yaşayan Galatasaray, o tarihten bu yana oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Deplasman Karnesi ve İstatistikler

Galatasaray bu sezon dış sahada çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 16 puan ve averajla deplasman sıralamasında ilk sırada bulunuyor. Son dış saha maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldılar.

Hücumda ligde geride kalan 15 haftada Galatasaray 32 golle Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcüsü konumunda. Savunmada ise 11 gol yiyerek Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım durumundalar ve ligde 6 maçta kalesini gole kapattılar.

Kadrodaki Son Durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanında sakatlanan Uğurcan Çakır kadroda yer alamayacak; kalede Günay Güvenç'in başlaması bekleniyor. Ayrıca sakatlıkları bulunan Wilfried Singo yine kadroda olmayacak. Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ın durumu son antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Disiplin ve adli süreçler de kadroyu etkiliyor: Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı görev alamayacak.

Oyuncu Haberleri ve Ceza Durumları

Geçtiğimiz transfer döneminde kadroya katılan Alman oyuncu Leroy Sane, son iki lig maçında 2 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Sane bu sezon ligde toplam 5 gol kaydetti.

Roland Sallai'nin aldığı kırmızı kart cezası sona erdi; Sallai, Gençlerbirliği maçının sonundaki kırmızı kart sonrası verilen 2 maçlık cezayı Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarında çekti.

Victor Osimhen ile Lucas Torreira, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek şekilde sarı kart sınırında bulunuyorlar.

Teknik Direktörler ve Hakem

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 7 maçta Buruk'un takımları 3, Bulut'un takımları 1 galibiyet aldı; 3 maç berabere bitti.

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir olurken, maçın dördüncü hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi.

