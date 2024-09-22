2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. Ayağı Tamamlandı

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. Ayağı

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli’de büyük bir heyecanla tamamlandı. Organizatör olarak Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) yer aldı. Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX gibi sponsorların desteğiyle düzenlenen etkinlikte, dört farklı kategoride 18 araç ve 36 sporcu sahne aldı.

Yarışların İlk Günü

İlk gün yapılan yarışta, araçlar Yeşil Yayla Mahallesi'nde bulunan Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru dört kez geçti. Çeşitli zorlukları aşan ekipler, kıyasıya mücadele etti.

Son Gün Yarışları

İkinci ve son gün yarışları, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının üç defa geçilmesiyle sona erdi. Etkinlik süresince sporcular, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

Ödüller ve Başarılar

Yarışların sonunda hem SSV hem de genel klasmanda birinci olan Kenan Özsoy ve Harun Deynek, ikinci Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut, üçüncü ise Mehmet Demirel ile Fettah Yiğit ikilisi ödüllerini aldı. Sporculara çeşitli ödüller takdim edildi.

Denizli'deki bu heyecan dolu etkinlik, offroad tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.