DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.145.824,62 0,31%

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. Ayağı Tamamlandı

Denizli'de gerçekleştirilen 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:00
2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. Ayağı Tamamlandı

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. Ayağı

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli’de büyük bir heyecanla tamamlandı. Organizatör olarak Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) yer aldı. Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX gibi sponsorların desteğiyle düzenlenen etkinlikte, dört farklı kategoride 18 araç ve 36 sporcu sahne aldı.

Yarışların İlk Günü

İlk gün yapılan yarışta, araçlar Yeşil Yayla Mahallesi'nde bulunan Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru dört kez geçti. Çeşitli zorlukları aşan ekipler, kıyasıya mücadele etti.

Son Gün Yarışları

İkinci ve son gün yarışları, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının üç defa geçilmesiyle sona erdi. Etkinlik süresince sporcular, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

Ödüller ve Başarılar

Yarışların sonunda hem SSV hem de genel klasmanda birinci olan Kenan Özsoy ve Harun Deynek, ikinci Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut, üçüncü ise Mehmet Demirel ile Fettah Yiğit ikilisi ödüllerini aldı. Sporculara çeşitli ödüller takdim edildi.

Denizli'deki bu heyecan dolu etkinlik, offroad tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa...

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa...

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa...

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa...

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa...

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa...

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı. Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı
2
Çaykur Rizespor, Samsunspor'a Yenildi: Teknik Direktörlerin Açıklamaları
3
Trendyol 1. Lig: Uğur Okulları İstanbulspor ve Teksüt Bandırmaspor Beraberliği
4
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor İlk Yarı Sonucu
5
Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'u İlk Yarıda Yenik Geçti
6
Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. Haftanın Sonuçları

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları