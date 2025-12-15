DOLAR
42,69 0%
EURO
50,17 -0,06%
ALTIN
5.915,18 -0,3%
BITCOIN
3.678.985,61 2,8%

Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı

Marco Asensio, Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle oynadı; ligdeki son 8 maçta toplam 10 gollük katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:26
Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı

Asensio Konyaspor karşısında parladı

Son 8 maçta 10 gollük katkı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Konyaspor maçında etkileyici bir performans sergiledi. Asensio, karşılaşmada 1 gol, 1 asistle takımına iki gol katkısı yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, maçın 37. dakikasında Talisca'nın ceza sahası dışından attığı golde pası veren isim oldu ve ataklarda zaman zaman kilit rol üstlendi. Asensio, 87. dakikada ise sol kanattan gelişen hızlı atakta savunmadan seken topu yaptığı sert vuruşla filelere göndererek takımının 4. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilemeyen Asensio, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.

Asensio, Konyaspora karşı karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN İSPANYOL OYUNCUSU MARCO ASENSİO, KONYASPOR MAÇINDA 1 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANSLA...

FENERBAHÇE'NİN İSPANYOL OYUNCUSU MARCO ASENSİO, KONYASPOR MAÇINDA 1 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANSLA OYNARKEN SON 8 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI SAĞLADI.

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Archie Brown sakatlandı: Fenerbahçe - Konyaspor maçında oyuna devam edemedi
2
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor: Trendyol Süper Lig'de 2 Maç Sonra Galibiyet
3
Mert Müldür'ün Sezonun İlk Golü: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
4
Anderson Talisca 2 maçta 6 gol — Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
5
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta
6
Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi