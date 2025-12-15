Asensio'dan 1 gol, 1 asist — Son 8 maçta 10 gollük katkı

Asensio Konyaspor karşısında parladı

Son 8 maçta 10 gollük katkı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Konyaspor maçında etkileyici bir performans sergiledi. Asensio, karşılaşmada 1 gol, 1 asistle takımına iki gol katkısı yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, maçın 37. dakikasında Talisca'nın ceza sahası dışından attığı golde pası veren isim oldu ve ataklarda zaman zaman kilit rol üstlendi. Asensio, 87. dakikada ise sol kanattan gelişen hızlı atakta savunmadan seken topu yaptığı sert vuruşla filelere göndererek takımının 4. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilemeyen Asensio, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.

Asensio, Konyaspora karşı karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

