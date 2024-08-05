26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan Başpehlivanlığı Elde Etti

Feslikan Yağlı Güreşleri'nün 26. Yılı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu yıl 26'ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri, büyük bir katılımla sona erdi. Organizasyon boyunca Feslikan Er Meydanı'nda 66'sı başpehlivan olmak üzere 900'ün üzerinde güreşçi mücadele etti.

Mücadeleci Rüzgârlar

Güreşlerin başlangıcında boy ayrımı yapılarak önce küçük boy güreşçileri, ardından ise başpehlivanlar için kura çekimi gerçekleştirildi. Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek gibi önemli rakiplerini geride bırakarak başpehlivanlık unvanını kazandı.

Önemli Dereceler

Güreşlerin sonunda Ali İhsan Batmaz ikinci, Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Doğan Özkaya ise üçüncülüğü paylaştı. Bu yılki güreşlerdeki ağalık ihalesini 9 milyon lira ile Volkan Tetik kazandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dereceye giren güreşçilere ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan takdim etti. Böylece Feslikan Yağlı Güreşleri, unutulmaz anlara ev sahipliği yaparak sporseverlerin hafızalarında yer etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan elde etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan elde etti.