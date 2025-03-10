Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yoğun bir tempoda başladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:35
Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki takımın, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen antrenmanda, dar alan ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Bu teknik çalışma, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü. Hatayspor, 16 Mart’ta Mersin Stadı’nda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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