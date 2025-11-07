Kocasinan, Satranç Türkiye Kupası’na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası başlıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile şehre önemli bir kazanım sağladıklarını vurguladı.

Turnuva Detayları

8-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek Satranç Türkiye Kupası'nda ülkenin dört bir yanından gelecek usta ve genç satranççılar, dokuz gün boyunca kıyasıya mücadele edecek. Kocasinan, en prestijli satranç organizasyonuyla sporculara ve izleyicilere unutulmaz bir satranç şöleni yaşatmayı hedefliyor.

Başkan Çolakbayrakdar'ın Mesajı

Çolakbayrakdar, turnuvaya katılan tüm çocuklara başarılar dileyerek bunun kazananının Türkiye’nin geleceği olan çocuklar olduğunu belirtti. Fiziki, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar içinde en kıymetlisi olarak insan yatırımlarını gördüklerini, özellikle gençler ve çocuklar için yapılan her çalışmanın geleceğe bırakılan en değerli miras olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şehirde nitelikli sporcuların yetişmesi için tüm imkânların seferber edildiğini ve amaçlarının çocukların bedenen, zihnen ve ruhen gelişimini desteklemek olduğunu söyledi. Kocasinan’da kurulan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile satrancı daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve ulusal-uluslararası başarılar elde edecek şampiyonlar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çolakbayrakdar ayrıca, turnuvaya katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, ‘‘Bizler spor, gençlik ve geleceğe yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz’’ mesajını verdi. Son olarak, satrançta yaptıkları yatırımı özetleyerek, Satrançta doğru hamleyi yaptık, Türkiye Kupası’nın Kocasinan’da yapılması bunu tescilledi sözleriyle konuşmasını noktaladı.

