Kocasinan, Satranç Türkiye Kupası’na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocasinan Belediyesi, 8-16 Kasım'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Satranç Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapıyor; merkez ve altyapı yatırımları öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:34
Kocasinan, Satranç Türkiye Kupası’na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocasinan, Satranç Türkiye Kupası’na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası başlıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile şehre önemli bir kazanım sağladıklarını vurguladı.

Turnuva Detayları

8-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek Satranç Türkiye Kupası'nda ülkenin dört bir yanından gelecek usta ve genç satranççılar, dokuz gün boyunca kıyasıya mücadele edecek. Kocasinan, en prestijli satranç organizasyonuyla sporculara ve izleyicilere unutulmaz bir satranç şöleni yaşatmayı hedefliyor.

Başkan Çolakbayrakdar'ın Mesajı

Çolakbayrakdar, turnuvaya katılan tüm çocuklara başarılar dileyerek bunun kazananının Türkiye’nin geleceği olan çocuklar olduğunu belirtti. Fiziki, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar içinde en kıymetlisi olarak insan yatırımlarını gördüklerini, özellikle gençler ve çocuklar için yapılan her çalışmanın geleceğe bırakılan en değerli miras olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şehirde nitelikli sporcuların yetişmesi için tüm imkânların seferber edildiğini ve amaçlarının çocukların bedenen, zihnen ve ruhen gelişimini desteklemek olduğunu söyledi. Kocasinan’da kurulan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile satrancı daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve ulusal-uluslararası başarılar elde edecek şampiyonlar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çolakbayrakdar ayrıca, turnuvaya katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, ‘‘Bizler spor, gençlik ve geleceğe yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz’’ mesajını verdi. Son olarak, satrançta yaptıkları yatırımı özetleyerek, Satrançta doğru hamleyi yaptık, Türkiye Kupası’nın Kocasinan’da yapılması bunu tescilledi sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İŞ...

KOCASİNAN BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN SATRANÇ TÜRKİYE KUPASI BAŞLIYOR.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İŞ...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Bocce Şampiyonası Öncesi Elazığ’a Çifte Gurur
2
Alanyaspor, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Samsunspor Konferans Ligi'nde Lider: 3'te 3, 7 Gol ve Yenilgisiz
4
Trabzonspor, 12. haftada Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor
5
TFF, Yeni Malatyaspor - Arnavutköy Maçı Hakemlerini Açıkladı
6
Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a Kiraladı — Sözleşme 2027'ye Uzadı

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor