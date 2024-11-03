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46. İstanbul Maratonu Ödül Töreni Gerçekleşti

İstanbul Maratonu'nun ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:10
46. İstanbul Maratonu Ödül Töreni Gerçekleşti

46. İstanbul Maratonu Ödül Töreni Düzenlendi

Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni, Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı.

Törende Kimler Yer Aldı?

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile birçok davetli katıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Maratonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Erkekler ve kadınlar kategorisinde birinci olan atletlere 45 bin dolar para ödülü verildi. İkinciliği elde edenler 20 bin dolar, üçüncüler ise 10 bin dolar ödül aldı.

Ayrıca Türk sporcular için de ödüller belirlendi. Maratonda birinci olan Türk sporcu 50 bin lira, ikinci 40 bin lira, üçüncü ise 30 bin lira ödül almaya hak kazandı.

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