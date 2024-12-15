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6. Uluslararası Mersin Maratonu Coşkuyla Başladı

30 ülkeden 2 bin 172 sporcu, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda yarışmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:29
6. Uluslararası Mersin Maratonu Coşkuyla Başladı

6. Uluslararası Mersin Maratonu Coşkuyla Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu, 30 ülkeden 2 bin 172 sporcunun katılımıyla start aldı.

"Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" temasıyla dikkat çeken maraton, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Geçen yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisine alınan bu önemli spor etkinliği, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya gibi ülkelerden katılım gösteren sporcuları bir araya getiriyor.

Maraton kapsamında 42 kilometrelik parkurda 400, 10 kilometrelik parkurda ise 1772 sporcu mücadele ediyor. Ayrıca, organizasyon çerçevesinde bir halk koşusu da gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı. Dünya...

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı. Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı. Dünya...

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu başladı. Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katılıyor.

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