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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Muğla'da Koordinasyon Toplantısı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Muğla'da düzenlenecek 3 etap için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:02
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Muğla'da Koordinasyon Toplantısı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Doğru

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) kapsamındaki Muğla'da gerçekleştirilecek 3 etap için önemli bir koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla Valiliği'nin Vali Özer Türk Salonu'nda, Vali İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Bütün, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, ilçe kaymakamları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve çeşitli kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Toplantı sırasında, organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar değerlendirildi ve alınan tedbirler sırayla görüşüldü.

Vali Akbıyık, Türkiye ve Muğla'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin spor turizmi aracılığıyla dünya genelinde tanıtılacağının altını çizdi. 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Etap Tarihleri ve Rotalar

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Muğla, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 3., 4. ve 5. etaplara ev sahipliği yapacak.

  • 3. etap: Fethiye - Marmaris (29 Nisan)
  • 4. etap: Marmaris - Akyaka - Kıran (30 Nisan)
  • 5. etap: Marmaris - Aydın (1 Mayıs)

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3 etap için koordinasyon toplantısı yapıldı. Muğla Valiliği Vali Özer Türk Salonu'nda Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşülerek alınan tedbirler değerlendirildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3 etap için koordinasyon toplantısı yapıldı. Muğla Valiliği Vali Özer Türk Salonu'nda Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşülerek alınan tedbirler değerlendirildi.

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