A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda Maçına Hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda ile karşılaşmadan önce hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Ergin Ataman, önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 01:43
A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda Maçına Hazır

A Milli Takım, İzlanda Maçına Hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun son hafta maçında İzlanda'ya konuk olacak. Milli takım, müsabaka için hazırlıklarını tamamladı ve İzlanda'da özel bir uçuşla Uluslararası Keflavik Havalimanı'na ulaştı. Takım, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Hazırlık Antrenmanı

Milli basketbolcular, Laugardalsholl Spor Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan bu antrenmanda milli takım, ısınma hareketlerini tamamladıktan sonra takımlara bölünerek şut çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise maçın taktik idmanını yaptığı öğrenildi.

Ataman’dan Değerlendirmeler

Başantrenör Ergin Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya maçında iyi performans sergileyemediklerini ve özellikle dış atışlardan yararlanamadıklarını belirtti. Takımda bazı eksik oyuncuların bulunduğunu dile getirerek, "Özellikle uzun oyuncularımız eksik olduğu için pota altında ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu maçlar, Avrupa Şampiyonası için bir ölçü olmayacak," ifadelerini kullandı.

İzlanda Maçı Önemi

Ataman, İzlanda maçının zorluklarına dikkat çekerek, "Gruptan çıkmaları için kesinlikle bizi yenmeleri gerekiyor. Onlar için bu bir ölüm kalım mücadelesi. Biz de maçı kazanmak için tüm mücadelemizi sergileyeceğiz," dedi.

Oyunculardan Güçlü Mesajlar

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, İzlanda'nın hızlı bir tempoda oynadığını belirterek, "Bizim takım, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya odaklanmalı. Maça iyi bir başlangıç yapıp galibiyet için mücadele edeceğiz," dedi. Kenan Sipahi ise, “İtalya maçından sonra bir reaksiyon sergilemek istiyoruz. İzlanda, alışık olmadığımız bir basketbol oynuyor. Galibiyetle evimize dönmeyi hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

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